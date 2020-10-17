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30歲罹患乳癌 她被迫面對生命與生育的抉擇

中央社 / 台北17日電

30歲的小嫻一直渴望有孩子，卻在今年6月確診乳癌，醫師告訴她，治療恐傷及卵巢功能，若想生孩子須冒著刺激腫瘤風險凍卵，挽救最後「生機」。全台每年卻有千名乳癌患者面臨相同選擇題。

乳癌是全台最多女性罹患的癌症，一年新增多達1.3萬名病例，平均每10人有1人是年齡不到40歲的年輕族群，每年以新增1000人速度持續增加當中，平均一天就有3名年輕女性確診乳癌，人數仍在逐年攀升當中。

醫療技術的進步，大大提高了乳癌患者的存活率，但這些救命的化療、放療和藥物，卻可能剝奪年輕女性當媽媽的機會，愈來愈多人被迫提早對「生育」這件人生大事做出選擇，一旦決定放棄凍卵機會，恐怕再也沒有後悔餘地。

今年30歲的小嫻（化名）在5月生理期過後，右側乳房突然神經抽痛，一摸竟摸到奇怪硬塊，就醫檢查發現長了一顆纖維囊腫，但纖維囊腫大多是橢圓形，她的卻是不規則狀，一週後切片檢查結果出爐，醫師僅淡淡地說「是惡性的」，短短幾字卻讓她的世界瞬間崩塌。

她回憶，確診當下她腦中一片混亂，眼淚奪眶而出，她彷彿電視劇女主角，腦中不斷冒出「怎麼會是我」。在旁人眼中，小嫻看似是職場女強人，凡事都要求做到最好，但受家庭因素影響，內心一直渴望有自己的孩子、自己的家庭，如今單身的她正處於全力拚事業的階段，現實卻給了她重重的一擊。

「醫師，我會死嗎？」這是小嫻開口的第一個問題，醫師解釋下，她才知道原來年輕乳癌患者並不少見，加上她是第二期、還沒有轉移，好好治療的話，治癒率相當高。只要完成化療、手術並吃5到10年荷爾蒙藥物，療程結束後，還是可以繼續人生旅程。

不過，醫師也坦言，化療可能傷害卵巢功能，使用荷爾蒙藥物期間也不能懷孕，如果有計畫生孩子，必須趁治療前凍卵，留下健康的卵子。

原以為罹癌已是一大折磨，殊不知取卵更讓她吃盡苦頭，小嫻說，凍卵的第一步就是取卵，每天得在自己肚皮上打排卵針，「打下第一針真的需要很大的勇氣」，費盡千辛萬苦，第一次只取到3顆卵，令她備受打擊，只好從頭來過，第二次總算補足到15顆，光取卵就花了新台幣20多萬元，每年還得繳8500元保管費用，對於踏入社會僅6年多的她，是筆不小的開銷，緊隨其後的癌症治療更花光她所有積蓄。

癌症治療上，她決定先化療縮小腫瘤，化療雖有健保給付，但每月仍得花5000元打停經針保護卵巢，針劑、營養品費用也要價數千元，標靶藥物吃1年得花上200萬元，商業保險雖負擔部分醫療開銷，但每當她化療結束正是虛弱的時候，還得加緊處理申請保險金的文件，一刻都閒不下來。

在沒有家人金援的狀況下，小嫻在抗癌之餘必須持續工作，但因時常得請假治療，收入也受到影響。「罹癌之後，真的容易變得沮喪。」

小嫻坦言，即便知道每一次治療，都離痊癒更近一步，朋友也給予滿滿的支持，但內心深處總有個質疑的聲音：「就算痊癒，我的人生還能像生病前一樣精彩嗎？未來的對象會不會一聽到我曾罹癌就嚇跑，即便對方不介意，對方的家人也能接受嗎？」

另因荷爾蒙藥物會增加畸胎風險，治療期間不可懷孕，完成為期6年療程後，也已步入高齡產婦階段，求子之路勢必更為艱辛。

乳癌高居年輕女性罹癌之冠，每年有超過1000名癌友和小嫻一樣，面臨著經濟、家庭、生育、職場以及對人生悲觀的困境。

「年紀輕輕就確診乳癌的患者真的變多了。」多名乳房外科醫師接受中央社記者訪問時都有相同感受。台北長庚醫院一般外科及乳房外科主治醫師郭玟伶表示，她收治的年輕患者有的才20幾歲、30歲出頭，很多根本還沒結婚，就不得不面對生育難題和高昂的醫療費用，是相當辛苦的一群。

郭玟伶說，很多年輕女性初入社會沒幾年，對生育沒概念、沒規劃，也沒有對象可以討論，得知罹癌過後很慌張，只想著趕快治療保命，錯過凍卵機會，卻不知化療會傷害卵巢，恐怕再也無法生育，留下終生遺憾。

長期關注年輕癌友生育議題的癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，乳癌患者是女性每年新確診人數最多的癌症，隨醫療技術進步，乳癌患者在抗癌過後，還有漫長人生道路要走，要面臨的問題也愈來愈多，生育問題更是重要的人生大事之一。

為了確保癌友在確診當下儘早在「生命」與「生育」間取得平衡，做出不讓自己後悔的決定。癌症希望基金會成立「癌友生育健康資訊平台」，提供生育決策自我評估、病友故事分享以及生育健康衛教訊息，鼓勵癌友為自我生育作決定。

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