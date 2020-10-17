訂房網比飯店官網還貴？ 網曝「訂房平台三大缺點」

2020安心旅遊補助將於十月底結束，許多民眾會趁連假或週未假期規劃出遊，對此，就有網友在網路上發文表示，自己之前都是習慣使用訂房網訂房，但為配合政府的補助便改為直接向飯店訂房，而日前卻聽說訂房網與飯店官方的價格其實差不多，因此想詢問網友訂房都使用什麼管道。

原PO在PTT的Woman Talk板上表示， 以前都是訂房網訂房，因去年開始有旅遊補助才開始跟飯店直接訂房，但聽說用訂房網訂房跟直接跟飯店訂沒啥差別，想藉此詢問「大家習慣是什麼？」

此文一曝光，便引起兩派網友不同的看法。部分網友直接點出訂房網的三大缺點分別是「漏單」、「恐踢皮球」及「退費問題」，紛紛表示「直接跟飯店訂，才不會有漏單風險」、「直接訂，很多飯店都有保證最低價，有任何問題也不用透過訂房網客服，根本就被踢來踢去」、「跟飯店訂比較保險，像這次疫情關係，透過第三方訂退票都還在處理中，以後不會再貪小便宜了」。

但也有部分網友認為，因出國風險多，加上語言問題，會寧願選訂房網，「免訂金、免費取消、到店付款，貴一些我也接受」、「出國變數大，可免費取消的優先選擇」、「訂房網不同管道進去價錢都不一樣，通常是App較便宜，要多比較」、「選便宜的，但用訂房網，但還是會寫信跟飯店確認」。