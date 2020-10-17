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台鐵全新最美通勤電聯車24日抵台 車廂亮點一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵EMU900型通勤電聯車車廂內部。圖／台鐵局提供
台鐵EMU900型通勤電聯車車廂內部。圖／台鐵局提供

為提升整體運能及旅運服務，台鐵斥資253億元採購52列車組（520輛）EMU900型通勤電聯車，首批新車預計24日抵台，在花蓮港舉行典禮。台鐵局說，車廂內部有許多新穎設計，包含車廂內照明自動調節、增加無障礙服務區空間、擴增腳踏車放置空間、設置「好孕到」座位區、增設車廂錄影設備及指標系統簡潔更易識別等亮點特色。

台鐵說，新車採10輛一編組，運能將可提升約40%；列車控制監視系統(TCMS)性能提升，可增加行車安全。

台鐵局說，不僅外型亮麗，透過優化空間及美學設計手法，更提供優質的乘車空間與舒適的環境，新型電聯車在旅運設施注入許多新穎優化的設計概念，如車廂內照明亮度會隨著內外環境變化，光線自動調節，太亮時會自動降低內部照明亮度，提供乘客更佳的舒適感，並達到節能的效果。

另為提供更友善的無障礙服務，台鐵局說增加輪椅位空間並集中服務。以往通勤電聯車每節車廂設有兩個輪椅區域，每列車共四個輪椅位設置，而新車將輪椅區域集中設置於第六車，並於第五車設置乘務員室供列車長使用，以利列車長就近提供相關服務。另原僅四個輪椅位，集中一個車廂後再增加至八個輪椅位，以提供輪椅位朋友更優質的無障礙服務。

台鐵局說，配合國人自行車休閒旅遊活動成長趨勢，為方便兩鐵共乘，車廂增加腳踏車放置空間，採用最新歐洲型腳踏車放置台，將以往橫擺的停放方式，改採用直立式停放，可增加放置數量，整列車可停放12台腳踏車，當腳踏車未放置時，車架亦可提供旅客倚靠，增加旅客站立空間。

台鐵局說，新車更重視婦孺乘車需求，設置有「好孕到」座位區，提供孕婦專屬空間，並在座位區旁設計可停放嬰兒推車，避免推車放於中間走道，使嬰兒車更為安全，並有設置感應識別器，當孕婦乘車需要座椅時，可用感應器啟動孕婦專用座椅旁的標示燈並有音樂聲，以提醒乘客能夠讓位給孕婦。

為加強乘客安全保護，台鐵局說增設車廂錄影設備，在車廂內安裝監視器，監控車門及車廂，保護乘客免於受到可能發生的安全事故及犯罪行為。

另外台鐵局也說，透過美學設計指標系統，讓乘客更易識別，車廂內外部指標系統的設計，強調Less is More，簡潔並有效傳達重要訊息，減少重複提醒，去除不需要之多餘文字，並讓民眾專注整體視覺感受，帶給旅客舒服的視覺美感及易識別性。

車廂內照明自動調節。圖／台鐵局提供
車廂內照明自動調節。圖／台鐵局提供
新車擴增腳踏車放置空間。圖／台鐵局提供
新車擴增腳踏車放置空間。圖／台鐵局提供
新車設置「好孕到」座位區。圖／台鐵局提供
新車設置「好孕到」座位區。圖／台鐵局提供

車廂 台鐵 列車

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