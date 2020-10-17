2020《悠哉悠哉》林建油畫展 17日起福華沙龍展出

鷗鷺忘機，悠哉悠哉！黃河逍遙子—林建，年年赴黃河流域寫生，涉大川履冰雪，以畫筆採集黃土高原人民生活近二十年。林建深入陝北窯洞，體會貧瘠簡單的生活，畫出黃河澎湃氣勢，也畫出豁達胸襟、人文情懷。令人遙想數千年前採集黃河流域民間生活的《詩經》，《詩經．周南．關雎》：「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。……悠哉悠哉，輾轉反側。」這部中國最早的詩歌總集，孔子讚譽為：「溫柔敦厚，詩教也。」欣賞林建創作，心情回歸溫柔敦厚，天地開闊悠哉悠哉……。

林建談起近年繪畫心境，以流傳久遠的古琴曲比喻，「我們看古琴曲—平沙落雁、高山、流水、鷗鷺忘機……，他們是走出人間的悲苦，是一種精神上的散淡與曠達，是逍遙。」「情，在他們面前顯得很渺小。」以往惦記著黃河壺口的浪濤，「秋風捲起千層浪，晚日迎來萬丈紅」，那是歷史鄉愁，如今昇華為另一種鄉愁，林建談到，「人是離不開根的，離開家鄉很多年，如今落戶在無錫，但對家鄉的依戀之情卻隨著年紀漸長而越來越濃烈。我常說，過去鄉愁是空間造成的，而今天的鄉愁更多是時間造成的，因為我們再也回不去童年時的那個家鄉。」小隱隱山林，大隱隱於市。多年來，林建的畫室從黃土窯洞，增加了鬧市旁的百年古宅雲薖園，浩蕩黃河、孤傲長城、大漠絲路、福鼎山居、江南庭園，透過林建筆下氣韻靈動、澎湃雋永。

林建油畫作品《大漠孤城》。圖片提供／鍾鼎藝術

林建油畫作品《鷺鳴澗》。圖片提供／鍾鼎藝術

林建1973年生於福建福鼎，自幼習畫。2004-2006年獲得中國藝術博覽會（金獎），2005年獲得北京‧國際藝術博覽會（金獎），譽為「近代畫黃河作品中成就最高者」。旅居紐約中國知名作家暨藝評家易水寒評其作品，「由自然的雄健之美，到感動驚嘆的心靈之美，昇華到領悟深致的哲學之美。」林建創造了獨樹一幟的油畫藝術風格。2009年潛心鑽研木板油畫，是華人世界中第一位運用達文西發明的「罩染法」畫出經典木板油畫的畫家，層層罩染完全看不出落筆的痕跡，讓沉寂兩百年的木板油畫日益受到重視。

2020《悠哉悠哉》林建油畫展於10/17~11/4在福華大飯店二樓福華沙龍展出，地址臺北市大安區仁愛路三段160號，由鍾鼎藝術主辦，魔域行銷策展。開啟一段探尋自我、陶然忘機的悠哉之旅，林建以畫筆、文字，縱橫於時間、空間的經緯，翻攪內心、蘊釀久遠的感動，歡迎藝術愛好者蒞臨鑑賞。