宜蘭仍在劇烈雨勢！ 下周東北風環境持續且強度仍強

受到持續性東北風影響，過去幾天在迎風面地區包括基隆北海岸、宜蘭以及花蓮等地都有明顯的降雨發生。天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，尤其在宜蘭，不但降雨時間長，雨勢也相當大，甚至有局部大豪雨等級的降雨出現。

他說，發生這種東北風異常降雨的原因，主要是因為台灣南方有暖濕空氣北上，配合北方高壓南下帶來持久且較強的東北風把水氣往陸地吹送，加上東北部迎風面的地形抬升作用，就在宜蘭平原南側的山區出現了這種雨時長且雨量大的異常降雨情況。就整體環境上來看還沒有達到典型的共伴效應條件，但是劇烈降雨的程度仍然不可小覷。

今明兩天仍受東北風影響，而且東北風較強，水氣也較多，迎風面包括桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東、恆春半島等地都有陣雨或短暫陣雨，其中在基隆北海岸、大台北東側山區、宜蘭、花蓮等地有出現較大雨勢機會，降雨量可能達到大雨甚至豪雨等級。

吳聖宇說，部分地區因為連續多天的大雨，已經累積相當多的雨量，山區土石的含水量可能已經飽和，前往山區的朋友或是要經過易落石路段的用路人要特別提高警覺注意安全。至於新竹以南地區則不受影響，仍維持多雲到晴的穩定天氣。

東北風增強也帶來較涼的空氣，因此北台灣溫度轉涼，白天高溫可能只剩下24-26度左右，夜晚清晨低溫20-21度，部分地區更可能降到18-20度，濕涼的感覺較為明顯，中南部以及花東地區白天高溫依然較溫暖，尤其中南部高溫仍有機會超過30度以上，夜晚清晨低溫則在23-26度間，稍微有點涼意，南北之間溫度的差異變化較大，需要南來北往多加注意。

吳聖宇說，下周台灣附近的東北風環境仍將持續，而且強度仍強，南邊的低壓系統也將繼續活躍，不排除後續還會有熱帶低壓或颱風在南海到菲律賓一帶發生的機會，是否又有可能帶來水氣，配合東北風引發局部強降雨的狀況值得密切注意，也請東北部民眾持續提高警覺，關注最新的天氣預報資訊。