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永遠的38歲！美魔女董座分享年輕窈窕「3要」秘訣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
媚登峯集團董事長莊雅清（左二）分享保持年輕、擁有窈窕好身材秘訣，掌握每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。記者趙容萱／攝影
媚登峯集團董事長莊雅清（左二）分享保持年輕、擁有窈窕好身材秘訣，掌握每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。記者趙容萱／攝影

媚登峯集團董事長莊雅清以「Trust me，you can make it」成為家喻戶曉的瘦身業龍頭女董座，年近60歲的她，事業版圖從瘦身業跨足預防醫學，工作更顯忙碌，卻能保持年輕、擁有窈窕好身材，她分享秘訣就是「永遠的38歲！」方法是掌握「3要」，每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。

她強調，女人年紀可以變大，但要設定好目標努力去做行，她希望自己就到80歲，仍維持38歲狀態，也和廣大女性分享，要懂得更愛惜自己。

莊雅清說，她很喜歡戶外運動，包括，網球、高爾夫球、晨跑、體操等，運動量加大，每天運動3小時，她通常早上5點半起床晨運；睡眠很重要，她認為睡飽可以抗衰老、細胞會修復；飲食吃原型食物，像當季蔬菜便宜又營養是很好食材，不碰餅乾、蛋糕甜食等精緻、加工食品。早餐一定準備原型食物，像是水煮蛋、雞胸肉、青菜、豆漿等食物，拒甜食、罐頭等。

莊雅清強調，她工作靠自己，事業百分百獨資，沒有股東，她很喜歡投入工作，但是不熬夜，每天清早4點起床、晚上11點前就寢，睡前2小時絕不進食，身高164公分，體重維持在52公斤，她每天都朝著「永遠38歲」努力。

莊雅清說，媚登峰集團在2002年成立長春藤預防醫學健康管理中心，整合了免疫療法、再生醫學、抗衰老療程、功能性醫學等，主打從健康檢查到量身訂做的服務療程，目前在台北、台中、高雄已設置健檢中心，打造高端健檢、醫療，並配合媚登峰運動、美體、spa等課程，會員約7000多人。

莊雅清說明，迎接後疫情時代，民眾更注重健康，集團不但網羅抗SARS防疫專家、前衛生署駐歐洲衛生組長及癌症治療醫師張武修擔任長春藤總院長，未來計畫在台中設立企業總部，並在全國設置超過20家分部，預計3年內股票上市。

媚登峯集團董事長莊雅清分享保持年輕、擁有窈窕好身材秘訣，掌握每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。記者趙容萱／攝影
媚登峯集團董事長莊雅清分享保持年輕、擁有窈窕好身材秘訣，掌握每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。記者趙容萱／攝影
媚登峯集團董事長莊雅清（左二）分享保持年輕、擁有窈窕好身材秘訣，掌握每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。記者趙容萱／攝影
媚登峯集團董事長莊雅清（左二）分享保持年輕、擁有窈窕好身材秘訣，掌握每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。記者趙容萱／攝影

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