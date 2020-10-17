沒完沒了的東北風 「天氣風險」分析有2原因

沒完沒了的東北風，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，不只讓基隆宜蘭變成雨不停國，也讓台灣海峽無時無刻都在颳著強風巨浪。從10月初開始，海峽上強烈的東北風幾乎就未曾停歇，目前預報顯示到10月底之前東北風都沒有暫停的訊號，在這個還未進入冬季的月份，算是相當罕見。漁民、港口、海岸工程，甚至離岸風電的工作進度，都可能會大受影響。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，造成這種狀況，最主要的原因有二，包括太平洋高壓偏弱，東北風不斷南下；菲律賓至南海持續有熱帶系統發展，將東北風一直帶下來。

中央氣象局持續發布豪雨特報，尤其宜蘭縣大豪雨。東北風影響，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北山區及東部地區易有局部大雨發生，注意瞬間大雨；連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局並發布陸上強風特報，東北風增強，桃園至台南、東南部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。