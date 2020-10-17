宜蘭縣大豪雨 吳德榮：注意東北季風異常降水

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北山區及東部地區易有局部大雨發生，注意瞬間大雨；連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一白天東北風的水氣增多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，東北部、東部慎防東北季風異常降水，氣溫略降、北台轉涼；新竹以南仍為多雲時晴的天氣，中南部白天熱早晚涼。今天北部20至25度、中部22至34度、南部22至34度、東部21至30度。

他說，東北部及東部過去二、三天累積超過500毫米以上的大量降水，帶來致災的威脅。台灣秋、冬季並不像春、夏季，有一樣的大氣不穩定度，鮮少有深對流伴隨劇烈天氣，但即使是淺對流，持續累積間歇性的較大降雨，仍會帶來災害；這種現象為東北季風異常降水。

下周一晚、周二東北風水氣略減，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。

他說，下周三、周四熱帶擾動通過呂宋島，東北風水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部雲量增多；北台氣溫漸降。

下周五東北風水氣減少，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台微冷；桃園以南則是晴朗穩定的天氣。