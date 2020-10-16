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避人潮貓纜「周一」限定！北捷推外縣市50元優惠方案

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北捷推週一貓纜限定搭乘日。圖／台北捷運公司
北捷推週一貓纜限定搭乘日。圖／台北捷運公司

台北市熱門景點多，貓空地區除了品茗、欣賞風景以外，山上也有不少登山步道，是周末假日好去處。不過，有些民眾想避開假日人潮，規劃星期日、一旅遊，對此，台北捷運公司即日起至109年底，貓空纜車推出「周一」貓纜限定搭乘日，及全國縣市月每趟50元優惠方案。

台北捷運公司表示，貓空纜車推出「週一貓纜限定搭乘日」（10月19日、11月23日及12月21日），併同原先每月第一個周一營運日，至年底前總計還有5天週一開放民眾搭乘（10月19日、11月2日、11月23日、12月7日及12月21日）。

至於「全國縣市月每趟50元優惠」北捷表示，會針對中部、南部及東部（含外島）民眾，分別於10月、11月及12月享有不限站數、每趟僅50元的優惠票價。

北捷表示，10月份輪到中部地區民眾享有票價優惠，歡迎臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣（市）民眾，持身分相關證件前往貓纜任一車站詢問處購買。

另外，北捷也強調，現行貓空纜車除每月第一個周一為營運日外，其餘周一為例行保養維護日，為使民眾行程安排更有彈性，經北捷審慎評估並調整維修排程，將10至12月部分周一調整為營運日，開放民眾搭乘。

北捷 貓空纜車 貓纜

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