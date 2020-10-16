雲林茄園出現番茄潛旋蛾 農委會今起納指定防治區

農委會防檢局表示，昨天在雲林縣西螺、斗南、大埤、虎尾及莿桐五鄉鎮的番茄園偵察發現少數番茄潛旋蛾成蟲蹤跡，但沒發現危害作物情形。防檢局依據「番茄潛旋蛾緊急防治作業手冊」指導農友使用藥劑、捕蟲燈或黃色黏紙等資材進行防治，今天修正發布「番茄潛旋蛾發生地區實施共同防治措施」，增訂雲林縣為指定區域以實施共同防治，積極控制疫情。

防檢局指出，番茄潛旋蛾今年6月首次入侵台灣，危害南投縣與台中市部分地區。農委會今天起將雲林縣納入實施共同防治，該縣內發生番茄潛旋蛾之田區，都應使用防檢局公告的緊急防治藥劑進行防治，並懸掛誘蟲燈或黃色黏紙；田區土壤應以蒸汽、施用烏肥（氰氮化鈣）處理，或淹水處理14日以上；重複使用的栽培介質、雜草抑制蓆及容器，應以攝氏80度以上熱水或緊急防治藥劑處理。

此外，防檢局也說，殘株及廢果應集中堆置並密封打包或妥善覆蓋，並由清運車輛直接載往焚化場或化製場進行銷燬，也可碎化後加入具生物活性的適當添加物或直接施用烏肥（氰氮化鈣）處理後，以塑膠布密閉覆蓋或包覆，高溫殺蟲14日以上。

防檢局指出，番茄潛旋蛾成蟲原生於南美洲秘魯，現擴散至歐洲、中美、非洲等地區，亞洲地區包括西亞、阿拉伯半島、印度、尼泊爾、中國大陸的新疆、雲南、貴州等地。該蟲主要危害番茄，也可危害茄子、甜椒、馬鈴薯、菸草、龍葵、曼陀羅等茄科作物。該蛾幼蟲會鑽入葉片、莖部、果實等部位取食，造成植株皺縮乾枯發育不良，而影響果品價值。