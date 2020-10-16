全球首台手搖飲生力軍！百香果漿用機器挖 取汁率98％

百香果有「果汁之王」封號，但百香果原汁果漿的取漿作業仰賴人工挖取，在農業缺工下，成產業發展瓶頸。農委會農試所今天發表全球第一台取得物沾專利的百香果取漿機，取漿效果高達98％，將助攻百香果進軍茶飲市場，更能提供百香果產業多元生產利用。

農試所說，過去國內食品加工廠使用的百香果取汁機，以類似活塞上下擠壓作用將果實壓破擠扁，讓果漿滲漏出來。這類機械容易造成果殼組織液的滲出及果皮表面與果漿混雜，導致果漿品質不佳並衍生食品衛生安全疑慮，目前產業界在供應現榨原料上已不採用這種機械，而改為人工挖取。

為突破產業瓶頸，農試所表示，新一代百香果取漿機利用開孔機構先進行百香果上方果殼的開孔，再應用果漿抽吸探管以真空吸力進行果實內部果漿抽取，同時也在探管外部產生高壓氣旋，對百香果內部的種囊進行衝擊，可讓果囊與內部胚膜脫離而被完全吸取。

農試所表示，新一代百香果取漿機比人工挖取效果更好、更乾淨，且不會有任何的果漿殘留在果殼裡而產生浪費和損失。平均取漿效果可達到98％以上，效率高出人工作業約二到三成。

農試所表示，台灣百香果全台栽種面積約809公頃，產量約2萬5000公噸，產值已達14億元。新一代百香果漿取汁機研發成功，將有效增進農民收益。