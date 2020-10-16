健保費率漲幅11月底討論 專家籲評估疫情衝擊

健保安全準備金最晚明年底見底，保費調漲勢在必行。衛福部今天召開會議諮詢專家意見，有專家認為，今年經濟受疫情衝擊大，在考量費率時，務必將民眾付費能力納入評估重點。

健保財務連年虧損，預估最晚明年底健保虧損將突破新台幣771億元，安全準備金低於一個月，達到調漲保費標準，今年11月20日將開會討論明年的健保費率。

衛福部今天上午召開保險費率審議前意見諮詢會議，健保會執行秘書周淑婉會後接受中央社記者電訪時表示，今天會議除了依照2種健保總額方案試算可能調幅，也邀集學者專家提出建議，供健保署擬定明年健保費率草案時納入評估，專家針對收入面、支出面及疫情帶來的省思等面向提出許多看法。

根據與會專家說法，從財務面考量，調整健保費率是今年必須面對的重要議題，但因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，經濟受到衝擊，民眾的付費能力也是必須綜合考量的重點之一。

在收支面部分，現行健保雖以「收支連動、財務平衡」為原則，但實際上，健保支出平均比收入高出3%，且隨少子女化、人口結構影響，未來支付保費的人勢必會愈來愈少，健保制度、財務結構調整是必須面臨的一大問題。

為了解決此問題，有專家認為應擴大健保費基，例如近期曾討論過的家戶總所得、補充保費、增收部分負擔等都是討論方向。專家指出，若健保是社會保險，應從調整費率下手，才能符合社會互助的原則，若要強化部分負擔，則必須思考是否有民眾因負擔不起而不敢看病。

在減少醫療浪費的議題上，有專家認為健保減少浪費的措施大多針對醫療院所進行限制，卻沒有對民眾提供鼓勵或限縮的機制，也有專家認為應思考將商業保險納入制度一環，共同分擔全民醫療的支出，或尋求其他資源挹注，減輕民眾負擔。

此外，今年新冠肺炎疫情台灣防疫得當，並沒有真正面臨疫情帶來的醫療負擔，但專家也擔憂，現在若不投資，未來恐怕有更多挑戰接踵而至，是必須超前部署、好好思考的問題。