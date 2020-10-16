新北再新增2例登革熱 累計44例確診

新北市再新增2例登革熱病例，分別為板橋區港嘴里63歲男子及蘆洲區保和里87歲男子。板橋區個案有五寮活動史，於10月5日出現發燒、頭痛及腹瀉等症狀，曾就醫因症狀持續於13日再度就醫，由醫院採檢通報經檢驗確診。蘆洲區個案為10月7日曾有桃園蘆竹菜園活動確診案之家人，於10月12日出現發燒、頭暈、噁心嘔吐等症狀，經就醫採檢檢驗確診。

衛生局長陳潤秋說明，新北市三峽五寮里群聚累計44例確診（含桃園市5例），截至目前已採檢597人，尚有9人檢驗中；蘆洲區個案在10月7日確診後，已採檢18人，尚有1人檢驗中。

陳潤秋表示，針對今日確診個案，市府已完成2案住家戶外半徑200公尺進行噴消與孳清作業，將安排個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫情調查及健康監測，且執行區塊防治預防噴消，並密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

衛生局提醒，近期北部降雨機會增加，請民眾務必加強清除戶內外孳生源，環境中沒有積水容器就不養蚊，不養蚊就能避免感染登革熱。同時，出門在外並做好個人防護措施，才能有效防止感染登革熱。