明天台灣文化日！全台179個藝文場館免費參觀

明天是一年一度的「台灣文化日」，為讓民眾體驗台灣文化之美，文化部邀集故宮、教育部、客家委員會、原住民族委員會、全台各地方政府等179個藝文場館，在當日免費開放參觀，另有國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館等館所提供優惠門票

文化部指出，1921年10月17日台灣文化協會於北市靜修女中召開創立大會，以提升台灣文化為創會宗旨，文化部每年舉辦相關主題活動，傳承該會精神，讓民眾認識台灣文化之美。

文化部表示，今年國立台灣交響樂團將在台灣文化日這一天在立法院民主議政園區民主草坪舉辦「霧峰民主草地音樂會」，演出曲目除有文化協會時期歌謠《台灣文化協會會歌》、《台灣議會請願運動歌》外，尚有重新編曲的《閹雞》、《收酒矸》、《18姑娘》、《菸酒歌》、《桃花泣血記》等多首台灣歌謠。

此外，台灣史前文化博物館辦理「卑南遺址搶救考古四十週年特展」、台灣文學館舉辦「來踅小封神─府城仙怪遊行」，邀請「雞屎藤舞蹈劇場」以「百鬼行」表演形式於台南街頭呈現，更邀集台南市民循著許丙丁《小封神》路線，打扮為府城仙、妖遊行於府城街頭；明天下午7時也將在臺灣文學館戶外草地播映紀錄片「沈沒之島」。

文化部指出，許多民間團體也響應「台灣文化日」舉辦藝文活動，包含台灣北社舉辦台灣文化日論壇及晚會、阿罩霧文化基金會舉辦紀錄片播映會及音樂會、蔣渭水文化基金會舉辦「2020大稻埕國際藝術節—1920變裝遊行」、賴和基金會舉辦「彰化文協行動營」等，透過論壇、紀錄片放映、音樂會、遊行、行動踏查等多項藝文活動，帶領民眾認識台灣文化。

更多活動詳情可見活動官網：https://1017cul.moc.gov.tw。