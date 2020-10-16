新北登革熱疫情擴及板橋 群聚再添一樁

衛生福利部疾病管制署今天公布，新增2例本土登革熱病例，一例在新北市板橋，有三峽五寮里活動史；另一例在蘆洲，為日前公布個案的家人，此為新北市第三起群聚案。

疾管署公布，新增2例本土登革熱病例，為新北市板橋區港嘴里60多歲男性及蘆洲區保和里80多歲男性，兩人近期均無出國史。

疾管署副署長莊人祥接受媒體聯訪表示，板橋區個案有三峽區五寮里活動史，10月5日至13日間因頭痛、發燒及腹瀉症狀多次就醫，13日就醫時因登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報，經檢驗確診。依個案活動史研判，為五寮里群聚的新增個案，這起群聚累計44例確診。

蘆洲區個案為10月7日公布個案的家人，10月12日因出現頭暈及發燒症狀就醫，13日因持續發燒再次就醫，醫院進行登革熱NS1快篩陽性後通報，經檢驗確診。由於蘆洲區2個案近期均無五寮里活動史，將進一步調查以釐清感染源。這也是新北市第三起登革熱群聚案。

衛生單位截至目前已匡列、採檢具相關接觸史民眾共18人，其中1人陽性、16人陰性、1人待二次採檢，社區監測將持續至11月12日。

疾管署統計，今年截至目前累計65例登革熱本土病例，45例居住新北市（三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例），20例居住桃園市（桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例）。

另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署再次呼籲，請民眾加強戶內外環境巡查，落實「巡、倒、清、刷」，若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，做好防蚊。民眾一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。