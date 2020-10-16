王永慶逝世12週年 林口長庚舉辦醫學研討會
林口長庚醫院為紀念創辦人王永慶逝世12週年，今天以師資培育為主題舉辦「國際醫學教育研討會」，約有400名專家以現場及線上方式參加，副總統賴清德也應邀出席致詞。
賴清德致詞時，除了給予醫療人員鼓勵，也期盼透過研討會，讓外界關注職場醫學教育的未來，共同檢視當前臨床教育並持續推動前瞻性的發展。
長庚決策委員會主任委員程文俊表示，長庚醫療體系自民國102年開始，每年都以醫學教育為主軸舉辦國際會議，讓長庚體系及台灣醫學教育社群當中的教師能持續精進能力與技巧，也同時能讓國際學者專家了解台灣在醫學教育領域的成果及跨文化的特色。
今天舉辦的「國際醫學教育研討會」，約有400名國內外醫學教育專業人士參加，除了現場指導外，因為受疫情影響，也有專家是以「線上」方式進行指導。
他表示，網路世代為臨床教學帶來了新的挑戰，如今疫情當前，師資培訓的需求更顯重要，醫療機構要有卓越教育服務與教育學術研究，必須仰賴機構的價值及對病人健康照護的承諾，要確保病人照護品質，就從師資培訓做起。
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