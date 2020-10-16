桃園大園管線遷移 部份地區17日及26日停水影響逾6萬戶

「當我不值得活了，你要幫助我解脫。」20年前，64歲張女士拿到小腦萎縮症確診報告後，囑咐當醫師的女兒畢柳鶯，當她病情嚴重、無法照顧人、坐輪椅需要別人照顧時，要幫助她解脫。畢柳鶯當時回答，「坐輪椅就不值得活，那我要怎麼當復健科醫師？你年紀大才發病，情況不會那麼糟啦！」

2020-10-16 14:56