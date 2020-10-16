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桃園大園管線遷移 部份地區17日及26日停水影響逾6萬戶

中央社 / 桃園16日電
桃園市配合「大園區坑菓路管線遷移工程」，17日大園、蘆竹區將有約1500戶停水；另配合「大湳廠高壓電氣設備檢驗工程」，26日八德、龜山區也有部分停水，影響約6萬2205戶。聯合報系資料照
桃園市配合「大園區坑菓路管線遷移工程」，17日大園、蘆竹區將有約1500戶停水；另配合「大湳廠高壓電氣設備檢驗工程」，26日八德、龜山區也有部分停水，影響約6萬2205戶。聯合報系資料照

桃園市配合「大園區坑菓路管線遷移工程」，17日大園、蘆竹區將有約1500戶停水；另配合「大湳廠高壓電氣設備檢驗工程」，26日八德、龜山區也有部分停水，影響約6萬2205戶。

桃園市經濟發展局今天表示，為配合捷運局辦理「大園區坑菓路管線遷移工程」，預計在17日上午9時起至晚間8時止，停水11小時進行施工，停水戶數約1500戶，停水區域包括大園區菓林里，以及蘆竹區坑口里、海湖里。

除此之外，為辦理「大湳廠高壓電氣設備檢驗工程」，預計在26日上午8時起至晚間11時止，停水15小時進行施工，停水戶數約6萬2205戶，請民眾預先儲水備用；臨時供水站包括龜山區光峰路2號（龜山服務所），以及新興街（頂湖環保公園）。

停水區域包括八德區陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里，停水時間為26日上午8時起至下午4時止，共8小時。

龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、中興里，停水時間為26日上午8時起至晚間6時止，共10小時。

龜山區大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、舊路里、楓樹里、南上里（樹人路段），停水時間為26日上午11時起至晚間11時止，共12小時。

經發局提醒民眾，預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

停水 移工 捷運

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