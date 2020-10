美國健康長壽大挑戰 我5團隊獲選每年5萬美元研究經費

中央研究院去年宣布參加由美國國家醫學院發起的健康長壽大挑戰計畫(Healthy Longevity Global Grand Challenge Competition)第一階段「催化創新獎」,昨(15)晚間結果出爐!有5組研發團隊從118件中脫穎而出,除可獲得每年5萬美元(至多2年)的研究經費,也將受邀出席明年9月在美國舉行的創新高峰會。

中研院在去年宣布參與由美國國家醫學院發起跨學科領域的健康長壽大挑戰計畫,並與科技部在台灣共同推動此全球大挑戰競賽。

除美國國家醫學院與中研院外,參與「全球健康長壽大挑戰計畫」的還有日本醫學研究與發展局、英國研究與創新機構、美國國家老化研究所、新加坡衛生部和國家醫學研究基金會、中國醫學科學院、EIT Health(由歐盟機構EIT支持)和Johnson & Johnson Innovation。

健康長壽大挑戰計畫總分3階段執行,第一階段是催化創新階段,自2020年開始,全球各個合作單位將支持總共約450個種子研究計畫,每個計畫每年補助5萬美元,作為種子資金,獲補助者將受邀參加於2021年9月舉行創新者高峰會;第二階段的加速育成階段,則從2021年開始,將針對表現傑出並有發展潛力的種子研究計畫,每年至少補助30萬至100萬美元的研究資金,以支持其大膽構想的進一步發展。

第三階段是大獎殊榮,執行期從2023年至2025年,若計畫具有突破創新性,並可拓展人類健康長壽,將獲得最高500萬美元的研究。

中研院指出,今年2月14日收件截止後,甄選以雙盲方式進行二輪審議,審查重點在於計畫內容所展現的創見和潛力,第一階段入選名單已經出爐,5位獲選者各將獲得每年5萬美元(至多2年)的研究經費。

中研院強調,2021年的第一階段催化創新獎計畫徵求也即將展開,因應目前全球疫情影響,此次徵求重點將納入「疾病的預防和管理」和「疫情下之因應措施」等相關主題。最新資訊可參考台灣計畫與美國國家醫學院計畫網址。

1.中央研究院生物醫學科學研究所特聘研究員謝清河:老年鼠腸道菌叢調節心肌梗塞後心臟修復之機制(Mechanism of gut microbiota-regulated cardiac repair after infarction in aged mice)

2.工業技術研究院資訊與通訊研究所經理劉家隆:WiFi雷達與AI共同輔助阿茲海默症的早期診斷機制(Artificial Intelligence Assisted Early Diagnosis Mechanism for Alzheimer's Disease)

3.國立臺灣大學醫學院腦與心智科學研究所副教授王培育:認知老化的預防與治療ー以飲食節制的腸道菌群為標的(Targeting dietary restriction-associated gut microbiota to prevent and treat age-related cognitive decline)

4.國立台北科技大學機電整合研究所特聘教授黃榮堂:高負載照護搬運外骨骼之研發(Development of body exoskeleton)

5.國立成功大學前瞻醫療器材科技中心助理研究員暨行政推廣組長翁振勛:失智電子貼片結合智慧音箱應用於早期輕度認知障礙族群(Dementia-MDIC Patch for healthy people)