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7招照顧好你的香草和蔬菜！巴西利、紫蘇、辣椒、薄荷

聯合報 / 文／美好生活實踐小組
書名／《簡單種香草和蔬菜：手殘者也能養活的食用植物》、作者／美好生活實踐小組、圖／朱雀文化提供
書名／《簡單種香草和蔬菜：手殘者也能養活的食用植物》、作者／美好生活實踐小組、圖／朱雀文化提供

自己種菜不用大地方大庭院，利用小窗台也能輕鬆打造自己的家庭菜園，跟長輩小朋友一起種菜種香草，還可以觀察植物生長，全家人享受植栽樂趣，收穫蔬果香草時成就感滿點喔！

【7招照顧好你的香草和蔬菜】

很多人對照顧植物望之卻步，最主要的原因就是不曉得如何照顧，深怕自己一不小心成了植物殺手！尤其花市老闆總說超好養的植物，為什麼放在室內或陽台沒幾天就失了顏色？實在很令人傷腦筋。其實，先選好自己想要栽種的香草 / 青草或是蔬菜植物，再學會以下幾招，輕輕鬆鬆照顧好你的植物不是夢！

● 第1招：準備好工具

想要照顧好植物，擁有一些基本的工具，會讓你的園藝照護更順手。

花灑水壺：因為出水孔分布密集，因此噴灑出來的水分較為均勻，還可以順便清潔葉面。

尖嘴噴水壺：有些植物不適合直接淋水，可以使用此壺將水注於土壤上。

噴霧器：有些耐陰或喜歡潮濕環境的植物，需要利用噴霧器製造出水霧，創造出良好的環境。

鏟子與耙子：鬆土、換盆時使用，視盆栽大小選擇。

工作手套：搬運或者修剪、施肥時使用，以免傷手。

枝條剪：某些植物的枝條較硬較粗，需要使用特殊的枝條剪來修剪。

竹枝與細繩：可以短時期來撐扶茄子、豆子等幼苗，以利攀爬；或是用來架設棚架，讓蔓藤類的植物得以順利攀爬生長。

● 第2招：選擇適當的位置

光線對植物來說是基礎需求，雖然有些耐陰的植物對陽光的要求不強，卻也不是完全不需要。因此，替植物選好最適合它的生存位置非常重要。

不同的蔬菜，對陽光的需求也不同，但是大部分蔬菜都喜歡陽光，像是迷迭香、紫蘇、蕃茄、四季豆等，但也有些香草或蔬菜，並不那麼喜歡陽光，像是薄荷、薰衣草、芽菜、蔥、芫荽等，對陽光需求不那麼高。

因此可以視自家或辦公室的空間位置，給予最適當的香草或蔬菜種植。

● 第3招：澆水大祕訣

植物到底幾天澆一次水呢？其實並沒有一個確切的答案，而是得看植物種類、盆土的性質及置放的位置。植物澆太多澆太少水都會生長不良，因此最基本的原則是：土乾了再澆！

許多香草植物都建議待發現盆土的表層一公分左右的土色變淡，摸起來乾乾的，甚至是整盆重量變輕時，就表示水分不夠了，此時澆水要將整個盆土澆透或讓它吸足，並使多餘的水分自盆底流出。但是蔬菜類的植物，如果是以種子播種，就是注意澆水的力道。芽菜或一般蔬菜種子在發芽初期需要濕潤的環境，一旦長根、長芽，澆水的多寡就有所計較。多觀察植物澆水後的狀況，再予以增減，自然而然就能掌握澆水的技巧。

至於如果遇到放長假或出國旅遊時，家裡的植物也不能沒水喝，建議可以在土壤上鋪蓋能減緩水分蒸發的「乾水草」；如果是好濕的植物，盆栽下可放淺水盆，如果是一般植物，則以「虹吸點滴法」來照顧。

● 第4招：適當施肥讓植物更強壯

從花市買回來的香草植物，每一株都是頭好壯壯。將植物買回家，除了放在適當的位置、給予合宜的水分外，想要植栽活得久、生長旺盛，施肥就一定不能少，因為唯有足夠的養分，才能讓植物長得漂亮健壯，因此將盆栽買回家後仍要適當供給肥料，以供生長所需。

一般來說，植物基本需要含氮、磷、鉀複合肥料。氮主要是促進植物葉片和莖的生長；而磷則是讓根部發展健壯及葉色美麗；鉀則強健莖幹，讓植物生長良好。

至於以種子播種的蔬菜，通常是在播種時，將肥料拌在土壤中；或是生長期時，才開始施肥。

要注意的是無論使用化學肥或是有機肥，建議選擇有肥料登記證、經檢驗合格的產品。同時施肥也要適當，加倍施肥並不會讓植物加倍成長，反而可能造成肥傷。

第5招：摘心與修枝

和人一樣要整理儀容，才會顯得容光煥發；自家培養的花草植物也是一樣，經過適當的修剪，才能更易成長茁壯。

不論是香草或青草植物，都需要適當的修剪。修剪不但可以促進分枝，還能讓植物更好開花，特別是在冬天修剪枝椏，是為了春季萌發新枝；如果在開花後修剪，則是為了去掉殘花、花莖，如此一來還能促進二次開花。

至於蔬菜，有些必須在生長期適時的摘心，以促進側芽的萌發；或是摘掉過多的花朵，以減少養分的吸收，讓有限的養分集中供給保留下來的花、果。

● 第6招：盆栽的換盆與添土

經過細心的照顧，香草 / 青草植物會逐漸長大，此時從花市或園藝店買回來的盆器和土量已不敷使用，植物生長逐漸緩慢下來，盆底甚至還有根系長出來，這是這盆植物的家已經太小容不下，該幫它換盆的時候了！

至於盆器大小，通常是比原來的大上 1～2 吋，換盆時先將舊土剝落，同時剪掉壞死及過多的根，而因為換盆時原本的土壤養分已消耗殆盡，因此建議挑選適合植物的土壤，同時更新培養土。

對於在陽台栽種蔬菜，因為部分蔬菜經過播種後需要移苗，因此每一種蔬菜所需要的盆栽大小就要特別注意，除了在生長期追肥外，適時的換盆或添土，都有利蔬菜長好長壯。

● 第7招：認真且溫和的除蟲

栽種香草 / 青菜植物或蔬菜，難免遭受蟲害，特別是幼嫩的蔬菜苗，更是蟲蟲的最愛。想要減少植物受到蟲蟲的青睞，栽種蔬果時，建議以通風良好、不陰濕的地點為主，同時也要勤勞的巡邏菜園，仔細觀察是否有蟲蟲出沒，除了動手捉除外，也可以 DIY 對環境沒有影響的自然農藥。像是用食用醋稀釋、蒜頭加醋汁、辣椒水、薄荷葉汁等方式，都可以防止植物受到蚜蟲、蛾類、紅蜘蛛的洗禮。

經過上述簡單的7招，加上細心的照護，相信你的香草 / 青草及蔬菜就能長得快、長得好，與他們從自家陽台採收下來的那一刻，所有的辛苦都有了代價！

【種菜種香草 沒有這麼難】

● 平葉巴西荷蘭芹、美國香菜、洋芫荽等，都是巴西利的別稱，是西方料理常用的香料植物，營養成分在眾多蔬菜中名列前茅。大致上分為平葉和捲葉兩種，兩者外觀不同，但是風味相似，所以在料理時可以相互替代。

巴西利。圖／朱雀文化提供
巴西利。圖／朱雀文化提供

分類：傘形科 / 歐芹屬

特性：性喜冷涼和溫和日照的環境

用途：園藝觀賞 / 食用

怎麼挑：購買時可選擇葉深綠色，葉緣呈深刻狀為佳。

怎麼種：

光線：全日照或半日照均可。

水分：1～2 天澆水 1 次。

施肥：每 3 個月施肥 1 次即可。

土質：排水良好且肥沃的土壤為佳。

繁殖：以種子繁殖為主，最佳時機為 10 ～ 4 月。

種植小訣竅：巴西利生長環境若陽光太強，建議要有遮蔭，減少直射機會；但是如果日照太少，又容易有葉片枯萎、葉緣黃化的情況發生，適時修剪葉片、給予合宜的陽光就能解決。

● 紫蘇：又名蘇葉、赤蘇、香蘇，是生活中常見的食材與藥材。原產於地中海，為一年生草本植物。紫蘇依據葉片顏色的不同，可分為紅紫蘇與青紫蘇兩品種，另有皺葉紫蘇和尖葉紫蘇兩個變種，各有不同的香氣味道與用途。

紫蘇。圖／朱雀文化提供
紫蘇。圖／朱雀文化提供

分類：唇形科 / 紫蘇屬

特性：性喜溫暖，較耐熱

用途：園藝觀賞 / 食用 / 藥用

怎麼挑：購買時可選擇植株健壯、葉片完整、葉脈顯著為佳。

怎麼種：

光線：全日照。

水分：1 天 1 次。

施肥：每 2 個月施肥 1 次即可。

土質：排水良好的砂質土為佳。

繁殖：春秋兩季可以種子或扦插繁殖。

種植小訣竅：紫蘇生長初期植株比較矮小，非常容易受到雜草覆蓋而喪失競爭力，所以植株還小時要特別注意。

● 辣椒：辣椒相當適合在台灣栽種，即使是自家或辦公室的陽台，只要把握土壤、水分及陽光，從播種到收成約 3 個月即可。辣椒含多種微量元素及維生素，其中辣椒素可幫助消化、促進食慾，而所含的維生素 C、維生素 A，更是蔬菜中數一數二的。

辣椒。圖／朱雀文化提供
辣椒。圖／朱雀文化提供

分類：茄科 / 辣椒屬

特性：喜溫暖、忌高溫環境

栽種時節：一年四季皆宜

怎麼種：

光線：半日照或全日照。

水分：不乾不澆，忌積水。

施肥：每半個月施 1 次有機肥。

土質：排水佳，富含腐植質的腐葉土為主。

生長至收成時間：約 60 ～ 80 天。

種植小訣竅：辣椒的品種很多，長辣椒通常是料理配色用；常見的短型辣椒則是朝天

椒，它在結果時，果實會往上長，很可愛，卻也很辣口。

● 薄荷：栽種已有千年以上歷史，是世界上常見香草植物之一。常種植於田間或庭園中，植株極易雜交，因此種類繁多。因具有特殊芳香味道，甚少有病蟲害。義大利人稱它為「聖母草」，用途極廣，更有「香草之尊」的名號。

薄荷。圖／朱雀文化提供
薄荷。圖／朱雀文化提供

分類：唇形科 / 薄荷屬

特性：喜溫暖潮濕和陽光充足、雨量充沛的環境

用途：園藝觀賞 / 食用 / 藥用

怎麼挑：購買時可選擇植株強健，莖葉挺立有生氣者為佳。

怎麼種：光線：喜歡光線明亮但不直射的陽光。

水分：以見乾就澆透為原則。

施肥：每年施肥 3 ～ 5 次。

土質：一般土壤皆可，以砂質土、沖積土為佳。

繁殖：在春、夏兩季時進行扦插或分株法繁殖。

種植小訣竅：在植株長勢旺盛時，最好每周一次將弱枝、枯枝和細枝都剪掉，可以讓薄荷生長得更好。

【以上摘文選自《簡單種香草和蔬菜：手殘者也能養活的食用植物》、作者：美好生活實踐小組、圖文提供：朱雀文化、整理：記者柯意如】

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