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北捷逃票5年增13倍 19日起「打擊逃票專案」上路

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北捷將針對運量大的重點車站派員加強查緝逃票行為。記者楊正海／攝影
北捷將針對運量大的重點車站派員加強查緝逃票行為。記者楊正海／攝影

國民黨台北市議員王浩上個月在議會質詢指出，近5年北捷旅客違規案幾乎倍增，且逃票違規案增逾13倍，又以西門站居冠，要求改善和增加見警率；北捷公司今天宣布，從10月19日起，北捷「打擊逃票專案」上路，呼籲旅客勿以身試法，以正確方式感應車票進出車站。

北捷指出，針對運量大的重點車站派員加強查緝，如查獲旅客違規尾隨進出車站，或冒用不符身分的車票搭車，將依「大眾捷運法」規定，除補繳當趟車資外，另須支付票價50倍違約金，或最高可處4500元罰鍰。

北捷表示，「打擊逃票專案」自109年10月19日起，將不定期加強派員查緝西門站、龍山寺站、淡水站、板橋站、忠孝復興站、台北車站等重點車站，對於違法逃票行為絕不寬待。

北捷表示，北捷系統採自動化閘門收費，進出車站閘門時，請將票卡輕觸感應區，留意票卡感應成功的「噹」響音及螢幕顯示的綠色通行箭頭，並與前方旅客保持適當距離，如有車票無法刷進或刷出情形，請立即洽詢站務人員處理，台北捷運公司站務人員及稽查人員不定時於各車站稽查、取締旅客違規使用票卡行為，一旦發現有違規事實即依大眾捷運法取締，杜絕不法行為。

北捷 捷運

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