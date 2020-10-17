友誼的小船說翻就翻！十大摧毀友情的「母湯」事情

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翻書都沒這麼快！

你也有過原本是很好的朋友，後來因為某些事情，最後慢慢變成不再聊天的普通朋友嗎？撇開因為忙碌疏於聯絡的情況，通常一定是某一方踩到對方的點，也許你知道原因是什麼，也可能是自己無意間做出對方不喜歡的事情而不自知！

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，那些曾讓友情出現裂痕，友情的小船說翻就翻的事情有哪些。

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No.10 有活動沒揪

有聚會或是活動，自己卻沒被邀請的失落感並不好受，因此出去玩如果忘了問身邊好友，事後對方知道以後，絕對會忍不住抱怨幹麻「不揪」！偶爾不小心忘記還情有可原，常常這樣就會讓人覺得沒被重視，畢竟只是隨口問一句有沒有空都做不到，說什麼有把對方放在心上鬼才相信！

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No.9 愛上對方

你沒看錯！愛上對方也是結束一段友情的方法，不過如果是從友情昇華成愛情，那麼恭喜你，這種許多人夢寐以求從好朋友變成戀人的關係固然值得開心，最怕對方只把你當好朋友，單純的友誼混入複雜的情愫，下場大概就是關係變得尷尬，兩人沒辦法再像過去一樣那麼好了。



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No.8 談政治、宗教

不管是朋友還是同事，公認沒事不要隨便聊的話題絕對就屬政治和宗教，畢竟其中牽涉到根深蒂固的價值觀，一不小心很容易就會踩到對方的雷。除非確定雙方的立場信仰一致，否則這種網友一致認同的禁忌話題，沒事還是別亂碰，嫌朋友太多就儘管試試看吧！

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No.7 有事不說

好朋友就是無話不說，不管什麼都可以聊上一整天，哪怕雞毛蒜皮的事都一定要第一個讓對方知道。但如果今天有什麼事情沒有跟他說，或是不小心先跟別人講了，小心對方因此覺得你不夠朋友，沒有把他當成好朋友啊！



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No.6 背後捅刀

表面上稱兄道弟，背後卻偷偷對人家說三道四，往別人背後刺刀卻還不自知，這種人絕對是交朋友最怕遇到的地雷。對比平常的好交情，背後卻喜歡搞一些小手段的行為，不管是誰一定都會一秒理智線斷裂，認為這種表裡不一的人太噁心。

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No.5 輸不起

有些人好勝心太強，就連平常玩遊戲也拚死爭第一名，如果單純只是過度投入那倒還好。但若是今天不小心輸了，脾氣也跟著來，甚至遊戲結束了還繼續把負面情緒帶到現實生活中，這種小學生行為絕對讓人家退避三舍，沒有人想繼續跟你當朋友。



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No.4 放鳥

被放鳥不用多說，就算是交情再好的朋友，若是碰上一定都會不爽，畢竟約好的事情突然失約，除非真的是遇到什麼不可抗力的因素，否則只會讓人覺得沒被放在心上，何況時間都特地為你排出來，卻被這樣對待，誰還想繼續當朋友啊！

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No.3 亂開玩笑

好朋友彼此之間什麼都可以說，有時候彼此可以互開玩笑，也是證明交情好的一種象徵。然而真正的朋友會懂得察言觀色，知道什麼玩笑可以開，什麼不行，如果今天對方明顯不太開心，卻還是一直戳對方痛處當玩笑話，再堅固的友情也會出現裂痕。

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No.2 借錢不還

談到錢就傷感情，不管是親情、友情、愛情都可能因此決裂，尤其是有些人看在是自己好朋友份上，遇到急需用錢的情況，便義不容辭的借錢相挺，卻沒想到事後對方一再推延不還錢，甚至翻臉比翻書快一秒不認帳。除非你想替這段友情來一場壓力測試，否則最好還是不要隨便考驗彼此的友情吧。

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No.1 當室友

就像同居是拆散無數對戀人的殺手，當室友也是現代的友情大考驗。諸如永遠不幫忙掃地清潔，吃完東西的碗盤丟在洗手槽不洗，或是動不動就帶其他朋友回家卻不事先告知，找好朋友一起住就像是在拆驚喜包，你永遠不知道彼此習慣如何，遇到相差甚遠的，很抱歉我們謝謝再連絡。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月17日至2020年010月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『摧毀友情的事情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」