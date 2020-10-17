快訊

「保護傘」餐廳潑糞男汐止遭逮 稱用餐吃壞肚子才起意報復

王永慶女婿簡明仁涉假交易32億 北檢諭令500萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

木瓜牛乳John吃最專業！7種隱藏版人氣吃法 爽嗑現打般的好喝經典

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

編輯／施佩儀

想來杯香甜可口的木瓜牛乳開啟美好的一天～到處都買得到的「國民飲料」、橘紅色搶眼外型，經典中的經典-木瓜牛乳別說你沒喝過，不管是上班前放學後，心情不好買療癒、心情好買享受，人手一杯的超夯程度你不能不知道！

一口喝到香甜木瓜加濃醇牛乳，隨時隨地像現打一樣好喝、走到哪都能買到的木瓜牛乳究竟有多受歡迎？小編運用《KEYPO大數據關鍵引擎》（調查區間：20170909-20200907）調查網友提到木瓜牛乳時還會提到哪些美食，究竟～這樣的搭配美味嗎？就讓小編來實測看看，這些組合是不是都讓人一口一口忍不住喊Bravo～


實測TOP1湯包、小籠包

從台灣紅到國外的國民美食小籠包一口一個十足享受，看那白嫩Q彈的外皮，戳破後的湯汁流出，肉香和皮香充滿嘴巴，這時候什麼珍奶通通閃一邊，趕緊拿起同樣代表台灣經典美食的的木瓜牛乳來一口！滾燙的肉汁和像現打一樣好喝木瓜牛乳一起咕溜滑進口腔，在鹹甜間達到一個平衡，爽感難以形容，小籠包+木瓜牛乳蹦出新滋味，小編偷偷跟你分享（手刀嘗試）！

實測TOP2炸物（雞排、雞腿）

國民小吃 X 國民飲料，在台灣，穿上夢幻夾腳拖，逛夜市時誰能不人手一塊雞排、一瓶木瓜牛乳呢！

一大片被炸得酥脆、醬汁鹹香的雞排，一口咬下肉汁爆嘴，罪惡感十足、內心卻超滿足，但是香氣濃烈的雞排要甚麼飲料搭配才不會相形失色呢？立馬補上同樣香氣爆棚的木瓜牛乳，滋潤喉嚨、唇齒留香，鹹香與甜香交織出逛夜市的最佳伴奏，夜市還沒逛完就喝光光，一杯根本不夠！

實測TOP3：蛋糕

都說女孩有2個胃，一個吃飯用、一個當然就是甜點少女心專屬，在悠閒的午後漫步到甜點店，選一塊讓你心心念念、朝思暮想的小蛋糕，想到要搭配咖啡、茶又怕咖啡因重晚上睡不著，來一杯紅澄澄、細緻綿密的木瓜牛乳才是絕配啊～

看那美美的蛋糕裝盤、甜甜的牛乳盛杯，一口蛋糕一口木瓜牛乳，鬆軟滑嫩的口感讓你吃下的根本只有幸福，甜才是療癒的唯一真理。

實測TOP4：吐司、三明治

來來來輕爽風看過來～現代人注重健康，小編們更是熱愛輕食風，有時候早上上班前來不及準備早餐，順路到超商的貨架前，找到最顯眼的橘色色塊，拿取一瓶必喝的木瓜牛乳，營養先加100分！

咬下略焦的吐司、爽脆的生菜和肉片的滿嘴層次感，最後用木瓜牛乳潤喉，瞬間撫去要上班的厭世感，吸滿木瓜牛乳的吐司加上肉菜的清爽，輕食一餐也能吃的超滿足～

實測TOP5：洋芋片、餅乾

有參加過野餐的人都知道，食物準備以方便、乾爽為主，什麼湯湯水水通通OUT！這時候大小朋友都愛的洋芋片就成了最愛，有了吃的飲料當然也不能少，對大小朋友來說營養滿分的木瓜牛乳登場，除了讓你享受到像現打一樣好喝的美味，鮮豔的橘色系為野餐的菜單更增添網美的色彩。

陽光徐徐的草地，坐著幾個三五好友，人人一杯都不用搶，洋芋片的膩感就靠木瓜牛乳沖淡，瞬間就能掃光光，野餐美食Queen非你莫屬，這搭配讓熱愛野餐的小編們大力推推。

實測TOP6：蛋餅、抓餅

今早我想來點火腿蛋餅搭配香濃木瓜牛乳！一天的開始就要來個好吃的早餐，蛋餅選擇多、方便食用，鐵板滋滋響的把餅皮和蛋煎得焦香，看你想要火腿、豬肉片還是薯餅，任君挑選。

最後喝膩了早餐店的紅茶、奶茶、豆漿，就改選永遠不膩口的木瓜牛乳吧～餅皮的麵粉香搭上木瓜牛乳的濃醇香氣，越嚼越香、越喝越順口，不知不覺吃光光。

實測TOP7：碳烤、串燒

上班被主管叮滿頭包、同事擺爛當雷包，你苦命當個受氣包，下了班什麼都不想只想要好好放空當無腦人，想到內心的委屈和上班好幾天體內流失的元氣，只好來杯木瓜牛乳滿足我的心靈。

走進平常愛吃的串燒店，那被烤得油亮的雞肉串、豬肉夾香蔥，沾滿七味粉的雞心、花枝丸，誰說吃烤肉要配啤酒，木瓜牛乳不只包裹住焦香的肉串，還能撫慰一整天疲憊，配著串燒、一部搞笑喜劇，人生享受啊～

看完這麼多組合，人家都想不到今天要來點什麼了啦！這幾款不管點心是甜的、鹹的、辣的，跟像現打一樣好喝的木瓜牛乳搭配起來，都是無違和啊～

不過現在路邊果汁攤越來越難找，想喝現打但又找不到心儀的果汁攤的時候怎麼辦?，小編建議….
直接到樓下或是熟悉的轉角尋找超商，就可以買到像現打一樣好喝的統一木瓜牛乳啦~~
最後忍不住偷偷說，木瓜牛乳還是單喝最好喝，你覺得呢？

廣告

【延伸閱讀】

超商即夜市！10大超商夜市系美食　讓你吃飯不出巷子口

別再只知道紅牛！電競圈也吹能量飲風潮　台灣兩品牌人氣爆衝

網美IG必拍「炫耀系甜品」！網友熱議台北十大楊枝甘露喝起來

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】

台灣版 https://t.me/dailyviewtw

香港版 https://t.me/dailyviewhk

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

 臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

 論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

  新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！


夜市

延伸閱讀

影／台中29區公所社群經營無熱度 議員憂小編過勞

勞局認定 金山小編過勞死

金山小編猝死認定過勞 陳父：還嘉緯一個公道

反應蛋糕品質差竟遭回「味道主觀」 店家態度令顧客傻眼

相關新聞

沒完沒了的東北風 「天氣風險」分析有2原因

沒完沒了的東北風，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，不只讓基隆宜蘭變成雨不停國，也讓台灣海峽無時無刻都在...

宜蘭縣大豪雨 吳德榮：注意東北季風異常降水

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北山區及東部地區易有局部大雨...

清晨5：06台南規模4.0地震 最大震度臺南市4級

根據中央氣象局最新資訊，17日5時6分發生芮氏規模4.0地震，地震深度15.9公里，震央位於臺南市政府東北方12.5公里...

宜蘭異常降雨到19日 有致災可能

受到東北風影響，易有短時強降雨，宜蘭縣、新北市山區昨有局部大豪雨發生。對於宜蘭連日降雨，中央氣象局長鄭明典直言「真的很特...

北捷打擊逃票 後天起加強查緝

網紅「Cat紙袋人」上傳影片，教大家搭台北捷運時如何逃票，引發爭議，且議員王浩上月在議會質詢，指北捷逃票件數近5年增13...

木瓜牛乳John吃最專業！7種隱藏版人氣吃法 爽嗑現打般的好喝經典

到處都買得到的「國民飲料」、橘紅色搶眼外型，經典中的經典-木瓜牛乳別說你沒喝過，不管是上班前放學後，心情不好買療癒、心情好買享受，人手一杯的超夯程度你不能不知道！

友誼的小船說翻就翻！十大摧毀友情的「母湯」事情

有些人好勝心太強，就連平常玩遊戲也拚死爭第一名，如果單純只是過度投入那倒還好。但若是今天不小心輸了，脾氣也跟著來，甚至遊戲結束了還繼續把負面情緒帶到現實生活中，這種小學生行為絕對讓人家退避三舍，沒有人想繼續跟你當朋友。

6時21分宜蘭近海規模3.5地震 最大震度宜花2級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時21分，在宜蘭縣政府南偏東方27.4公里 ，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3...

【站左站右／下】慘摔機率大！搭電扶梯若帶這些東西 要特別小心

搭乘電扶梯該靠右側站、左側空出供人快速通行，還是兩側都可站滿，多年來兩派各執己見。台北捷運雖然近年改宣導「緊握扶手、站穩踏階」，但仍不明講「兩側都可以站，不要走動或奔跑」，其實「緊握扶手、站穩踏階」這8個字背後，還有電扶梯安全及維修成本的考量。

肺癌不易發現 是否該做低劑量電腦斷層？

「醫師，最近空氣這麼差，我常感到胸悶，該不該去做低劑量胸部電腦斷層檢查？」「我去做了低劑量電腦斷層檢查，結果肺部有個小結...

健康你我他／乳癌治療路上 藏著家人的愛

今年二月大姊因為咳嗽到醫院看診，發現她的乳癌復發。四年半了，我們一直陪著大姊定期追蹤檢查，可沒想到這一天來得這麼快。在一...

哺乳發現硬塊 以為漲奶卻是乳癌

「以為生過孩子、餵母奶不易得乳癌。」40歲的柯小姐第一胎哺乳時發現胸部有小硬塊，退奶後硬塊完全消退，但第二胎後也出現同樣...

熱門新聞

公費流感疫苗搶搶滾 陳時中：暫緩50至64歲成人接種

OPEN POINT會員限定！7-11推「萬聖節花色立體兒童口罩」限量預購

百對新人聯合婚禮「午宴發台鐵便當」 台電急道歉：每對發2千補貼

中年人17日起暫停公費流感疫苗 恢復施打標準看這

周潤發曾來台包場！「海真私房菜」復北店將熄燈 年底說再見

一切來的太突然！ 全世界最大淡水魚突跳出魚缸內傷亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。