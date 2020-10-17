木瓜牛乳John吃最專業！7種隱藏版人氣吃法 爽嗑現打般的好喝經典

編輯／施佩儀

想來杯香甜可口的木瓜牛乳開啟美好的一天～到處都買得到的「國民飲料」、橘紅色搶眼外型，經典中的經典-木瓜牛乳別說你沒喝過，不管是上班前放學後，心情不好買療癒、心情好買享受，人手一杯的超夯程度你不能不知道！

一口喝到香甜木瓜加濃醇牛乳，隨時隨地像現打一樣好喝、走到哪都能買到的木瓜牛乳究竟有多受歡迎？小編運用《KEYPO大數據關鍵引擎》（調查區間：20170909-20200907）調查網友提到木瓜牛乳時還會提到哪些美食，究竟～這樣的搭配美味嗎？就讓小編來實測看看，這些組合是不是都讓人一口一口忍不住喊Bravo～





實測TOP1：湯包、小籠包

從台灣紅到國外的國民美食小籠包一口一個十足享受，看那白嫩Q彈的外皮，戳破後的湯汁流出，肉香和皮香充滿嘴巴，這時候什麼珍奶通通閃一邊，趕緊拿起同樣代表台灣經典美食的的木瓜牛乳來一口！滾燙的肉汁和像現打一樣好喝木瓜牛乳一起咕溜滑進口腔，在鹹甜間達到一個平衡，爽感難以形容，小籠包+木瓜牛乳蹦出新滋味，小編偷偷跟你分享（手刀嘗試）！

實測TOP2：炸物（雞排、雞腿）

國民小吃 X 國民飲料，在台灣，穿上夢幻夾腳拖，逛夜市時誰能不人手一塊雞排、一瓶木瓜牛乳呢！

一大片被炸得酥脆、醬汁鹹香的雞排，一口咬下肉汁爆嘴，罪惡感十足、內心卻超滿足，但是香氣濃烈的雞排要甚麼飲料搭配才不會相形失色呢？立馬補上同樣香氣爆棚的木瓜牛乳，滋潤喉嚨、唇齒留香，鹹香與甜香交織出逛夜市的最佳伴奏，夜市還沒逛完就喝光光，一杯根本不夠！

實測TOP3：蛋糕

都說女孩有2個胃，一個吃飯用、一個當然就是甜點少女心專屬，在悠閒的午後漫步到甜點店，選一塊讓你心心念念、朝思暮想的小蛋糕，想到要搭配咖啡、茶又怕咖啡因重晚上睡不著，來一杯紅澄澄、細緻綿密的木瓜牛乳才是絕配啊～

看那美美的蛋糕裝盤、甜甜的牛乳盛杯，一口蛋糕一口木瓜牛乳，鬆軟滑嫩的口感讓你吃下的根本只有幸福，甜才是療癒的唯一真理。

實測TOP4：吐司、三明治



來來來輕爽風看過來～現代人注重健康，小編們更是熱愛輕食風，有時候早上上班前來不及準備早餐，順路到超商的貨架前，找到最顯眼的橘色色塊，拿取一瓶必喝的木瓜牛乳，營養先加100分！

咬下略焦的吐司、爽脆的生菜和肉片的滿嘴層次感，最後用木瓜牛乳潤喉，瞬間撫去要上班的厭世感，吸滿木瓜牛乳的吐司加上肉菜的清爽，輕食一餐也能吃的超滿足～

實測TOP5：洋芋片、餅乾



有參加過野餐的人都知道，食物準備以方便、乾爽為主，什麼湯湯水水通通OUT！這時候大小朋友都愛的洋芋片就成了最愛，有了吃的飲料當然也不能少，對大小朋友來說營養滿分的木瓜牛乳登場，除了讓你享受到像現打一樣好喝的美味，鮮豔的橘色系為野餐的菜單更增添網美的色彩。

陽光徐徐的草地，坐著幾個三五好友，人人一杯都不用搶，洋芋片的膩感就靠木瓜牛乳沖淡，瞬間就能掃光光，野餐美食Queen非你莫屬，這搭配讓熱愛野餐的小編們大力推推。

實測TOP6：蛋餅、抓餅



今早我想來點火腿蛋餅搭配香濃木瓜牛乳！一天的開始就要來個好吃的早餐，蛋餅選擇多、方便食用，鐵板滋滋響的把餅皮和蛋煎得焦香，看你想要火腿、豬肉片還是薯餅，任君挑選。

最後喝膩了早餐店的紅茶、奶茶、豆漿，就改選永遠不膩口的木瓜牛乳吧～餅皮的麵粉香搭上木瓜牛乳的濃醇香氣，越嚼越香、越喝越順口，不知不覺吃光光。

實測TOP7：碳烤、串燒



上班被主管叮滿頭包、同事擺爛當雷包，你苦命當個受氣包，下了班什麼都不想只想要好好放空當無腦人，想到內心的委屈和上班好幾天體內流失的元氣，只好來杯木瓜牛乳滿足我的心靈。

走進平常愛吃的串燒店，那被烤得油亮的雞肉串、豬肉夾香蔥，沾滿七味粉的雞心、花枝丸，誰說吃烤肉要配啤酒，木瓜牛乳不只包裹住焦香的肉串，還能撫慰一整天疲憊，配著串燒、一部搞笑喜劇，人生享受啊～

看完這麼多組合，人家都想不到今天要來點什麼了啦！這幾款不管點心是甜的、鹹的、辣的，跟像現打一樣好喝的木瓜牛乳搭配起來，都是無違和啊～

不過現在路邊果汁攤越來越難找，想喝現打但又找不到心儀的果汁攤的時候怎麼辦?，小編建議….

直接到樓下或是熟悉的轉角尋找超商，就可以買到像現打一樣好喝的統一木瓜牛乳啦~~

最後忍不住偷偷說，木瓜牛乳還是單喝最好喝，你覺得呢？

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