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疫情趨緩 美食外送平台消費爭議案大減逾5成

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
疫情延燒期間，美食外送平台業績飆漲，消費爭議案件也跟著增加，行政院消保處今指出，已兩度邀集兩大美食外送平台Foodpanda、Ubereats開會，要求業者積極處理，申訴案已經從4月份的305件降至9月份129件；消保處也要求業者應優化App操作系統、提供消費爭議專責窗口、放寬退款認定標準等。本報資料照片
疫情延燒期間，美食外送平台業績飆漲，消費爭議案件也跟著增加，行政院消保處今指出，已兩度邀集兩大美食外送平台Foodpanda、Ubereats開會，要求業者積極處理，申訴案已經從4月份的305件降至9月份129件；消保處也要求業者應優化App操作系統、提供消費爭議專責窗口、放寬退款認定標準等。本報資料照片

疫情延燒期間，美食外送平台業績飆漲，消費爭議案件也跟著增加，行政院消保處今指出，已兩度邀集兩大美食外送平台Foodpanda、Ubereats開會，要求業者積極處理，申訴案已經從4月份的305件降至9月份129件；消保處也要求業者應優化App操作系統、提供消費爭議專責窗口、放寬退款認定標準等。

消保處表示，疫情期間，國人以App點餐由外送業者送餐到家的需求大增，相關消費爭議案件也隨之增加。消保處在4月會同衛福部、交通部公路總局及行政院食品安全辦公室，邀集兩家業者召開會議，瞭解爭議原因，並要求業者積極改善。

經統計，Foodpanda原本在4月份的消費爭議案有279件，自5月起往下降，5月份193件、6月份150件、7月份114件、8月份104件、9月份103件；Ubereats的消費爭議案則維持在30件以下，4月份26件、5月份23件、6月份23件、7月份21件、8月份28件、9月份26件。

消保處說，雖然美食外送平台的消費申訴案件數已下降，但仍應建立有效預防機制，因此9月召開第2次會議，除要求兩家業者持續積極處理消費爭議外，也應優化App操作系統，包括點餐網頁簡單明瞭、商家更改餐點內容及價格時後台人員能即時知悉等。

再者，消保處說，美食外送平台業者應提供消費爭議專責窗口，並與各地方政府消保單位成立如Line群組的多元溝通管道運用；放寬退款認定標準，並注意各地方政府消保自治條例。

消保處也呼籲消費者，在透過APP訂餐點時，應注意業者是否在各直轄市、縣(市)政府公布之「無故不到場協商之被申訴企業經營者列表」，多瞭解各家業者點餐流程、扣款方式、餐點到點通聯流程、收餐檢視等，也要注意不要隨意點選不明網頁選項，點選餐點項目後，留存扣款相關畫面；假設發生消費糾紛，應立即留存雙方聯繫資料，保全證據。

美食外送

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