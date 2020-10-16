超過三成學生「就是要吃肉」 立委呼籲政府推廣蔬食

教育部2010年行文國中小學推動「每周一餐無肉日」，朝野立委和民間團體今天表示，每周一餐無肉已經實施超過十年，但參與學校不增反減，超過三成的學生還是有「就是要吃肉」的心理，呼籲政府落實健康飲食教育，積極達成多蔬少肉的目標。

關懷生命協會理事長張章得說，執行每周一餐無肉日的學校，今年和十年前比少了162校，各校實施無肉日的頻率雖持續是以每周一次為主，卻從67.06%下滑到55.69%，學生對蔬食的負面反應趨緩，但仍有34.35%的學生認為就是要吃肉。

友善動物協會共同創辦人張家珮說，部分國人有「只吃蔬食不夠營養，吃肉才健康」的錯誤觀念，但其實經過妥善規畫的全蔬食飲食不但可提供所有族群均衡完整的營養，還能降低罹患慢性病和癌症的風險，她呼籲衛福部除了提供素食飲食指南外，還要跟世界接軌，跟進美英等國家，積極發布聲明正面表述，政府有責任破除「吃肉才健康」的觀念。

民進黨立委劉建國表示，台灣早在1982年草擬「國民營養法」草案，但38年過去了，這部專法還沒能走出政府大門，很多人至今不知道「每日飲食指南」的內容，更不用說該指南強調的均衡飲食重要性，政府沒有把均衡飲食當成國家大事，因此國人付出肥胖、三高、失眠的代價，他呼籲趕快把「營養及健康飲食促進法」草案送進立院。

民進黨立委莊競程說，建立健康低碳的飲食型態，同時可以守護環境也守護健康，國健署的報告指出，國人蔬果攝取普遍不足，18歲以上成人每日攝取「3蔬2果」比率僅達13.8%，他認為教育部應持續鼓勵國中小實施「無肉日」活動，從小培養蔬果飲食的習慣。

時代力量立委陳椒華表示，聯合國政府間氣候變化專門委員會IPCC在2019年公布報告，指明蔬食是人類可以減緩並因應氣候變遷的主要方法之一，如果能在政府採購、健保、教育推廣等涉及公眾營養和健康政策的面向上鼓勵蔬食，將有助於節約糧食資源，減少國人健康照護支出。

佛光大學校長楊朝祥表示，佛光大學很樂意推廣蔬食，也願意運用健康和創意蔬食產業系的資源，提供團膳業者和學校廚師短期培訓課程，蔬食系的三位學生也將自己研發的三款蔬食餐盒帶到現場，證明用心就能達到目標。