水情差！台灣40年降雨最少 嘉南秋冬雜作將面臨停灌

今年是台灣40年來降雨量最少的一年，眼看豐水期接近尾聲，曾文水庫蓄水率卻跌至3成，農田水利署嘉南管理處預定10月下旬決定嘉南灌區秋冬雜作是否供灌，水利會人員私下表示，「今年水情真的很差，很少遇到汛期幾乎都沒下雨」，但目前是機動檢討，只能走一步檢討一步，拚看看會不會下雨。

嘉南灌區二期稻作預估11月上旬完成供灌，需水量還要6000多萬公噸；秋冬雜作逾4萬公頃，在3年2期輪作區，計畫用水約1億公噸，若是秋冬雜作如期供灌，曾文水庫就要見底，影響更大的是明年一期稻作，灌區有1萬8千公頃，計畫用水要1.8億立方公尺，就會面臨根本無水可灌。

農田水利署嘉南管理處正在檢討嘉南灌區整體供灌狀況，預定10下旬決定秋冬雜作是否供灌，11月中下旬再決定明年一期稻作的供灌。管理處人員表示，今年是反聖嬰現象，10月及11月可能還會有颱風人境，但依往年經驗判斷，若過了10月，11月降雨機會應該不大，但全面停灌影響太大，「還是要再等等拚看會不會下雨」。

嘉南地區近年來因水情不佳停灌，是104年嘉義灌區停灌，台南灌區正常； 99年及92年嘉南灌區全面停灌，但水利會人員說，感覺今年水情比當年停灌還要嚴峻，因為汛期幾乎都沒下雨，相當罕見，也令人憂心氣候變遷成為常態。

水利署南區水資源局觀測，南部地區今年6月至9月各水庫集水區降雨量不到歷年平均值6成，全台最大水庫的曾文水庫，集水區降雨量更不到5成。今天最新水情資訊顯示，曾文水庫蓄水量1億6461萬立方公尺，蓄水率32.37%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，蓄水量5410萬公噸，蓄水率68.69%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水量8879萬公噸，蓄水率97.79%。