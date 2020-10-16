公費流感疫苗搶搶滾 陳時中：暫緩50至64歲成人接種

公費流感疫苗「搶搶滾」，接種第十天打掉四成疫苗，面對強烈民怨，疾管署昨首度鬆口，擬加購公費疫苗，但藥廠悲觀看待，衛福部部長陳時中今緊急宣布，公費流感疫苗接種情形踴躍，啟動應變機制，暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種。

目前以65歲以上及50至64歲長者打最快，不少小兒科開業診所醫師憂，中壯年接種排擠幼兒接種，嚴重影響到三歲以下幼兒接種率，尤其三歲以下幼兒抵抗力較弱，同樣是重症高風險族群，建議真的應保障三歲以下幼兒流感疫苗數量充足。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說，自10月5日開打至10月14日止10天流感疫苗已施打273.6萬劑，疫苗使用率45.3%，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家，暫緩無高風險慢性病之50至64歲成人接種作業。

陳時中表示，建議依感染流感併發重症風險，以65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要流感高危險族群優先接種，另接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

陳時中進一步表示，經歷新冠肺炎疫情，民眾防疫意識普遍提升，於日常生活均可落實佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期本季流感疫情傳播有限。