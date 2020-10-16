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長庚醫院發表新冠肺炎後遺症與聲門閉合不全治療成果

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師發表聲門閉合不全治療成果。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師發表聲門閉合不全治療成果。圖／嘉義長庚提供

第十二屆東亞音聲外科研討會今天起2天，在嘉義長庚舉行，超過350位來自13個國家或地區專家透過視訊研討，是台灣耳鼻喉嗓音醫學界盛事。本屆會長、林口長庚耳鼻喉部副部主任方端仁教授說，新冠肺炎除造成呼吸道後遺症外，也可能出現後病毒多重神經麻痺，病人無法發聲且不能吞嚥，需用鼻胃管進食及長期復健治療，值得注意。

方端仁指出，他收治1名壯年男病患，年初在國外染症，最嚴重昏迷被宣告病危，依呼吸器支持，幾個月治療，奇蹟似好轉，恢復自主呼吸拔管，但辛苦過程未結束，肺炎痊癒移除呼吸管後，病患發現無法發聲且不能吞嚥，需用鼻胃管進食，當地醫師宣告他得後病毒多重腦神經麻痺，需長期復健治療。

方端仁說，大家注意到新冠肺炎後遺症，多為肺纖維化、呼吸衰竭或慢性咳嗽等，但多重腦神經麻痺也不可輕忽。新冠後多重腦神經麻痺可分為中樞型與周邊型，中樞型通常是因為感染病毒後全身性發炎導致血液變得濃稠，致使腦中血管梗塞中風引起缺氧，進而引起神經功能麻痺。

最近報告，3、4月美國東部新冠疫情高峰期，青壯年腦中風率是往年的7倍，可見此問題嚴重性。周邊型多重腦神經麻痺，是因插管病人受病毒直接感染口咽及喉部神經，導致嚴重功能喪失，使病人無法發音與吞嚥，他收治個案即為此型，幸運只有單側神經受損。

方端仁指出，當病患呼吸功能漸漸恢復，可接受現今最廣為國際接受的聲帶內玻尿酸注射，病人在清醒下接受治療，無須再插管麻醉，通常於術後一周內即可正常發聲進食。

他提醒無論是那一型多重腦神經麻痺，吞嚥發聲復健仍為必要訓練。病人務必遵守：1進食坐姿良好正直；2盡量小口進食且選擇柔軟較不需咀嚼食物；3吃東西保持緩慢規律呼吸；4進食時勿分心，若感覺疲勞，即刻停止；5少量多餐，注意攝取足夠熱量促進身體恢復。

本次會議也進行以玻尿酸治療聲門閉合不全療效討論，嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師說，25歲女性病患，經常容易聲帶失聲，前來就診，經診斷為聲帶萎縮導致聲門閉合不全，接受玻尿酸注射治療後，症狀終於獲得改善。

第十二屆東亞音聲外科研討會今天起2天，在嘉義長庚舉行，是台灣耳鼻喉嗓音醫學界盛事。本屆會長、林口長庚耳鼻喉部副部主任方端仁教授。圖／嘉義長庚提供
第十二屆東亞音聲外科研討會今天起2天，在嘉義長庚舉行，是台灣耳鼻喉嗓音醫學界盛事。本屆會長、林口長庚耳鼻喉部副部主任方端仁教授。圖／嘉義長庚提供

新冠肺炎 復健 長庚

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