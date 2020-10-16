奇美發表案例：調整免疫系統 能治癒頑固異位性皮膚炎

奇美醫學中心皮膚科主治醫師與柳營奇美醫院皮膚科主任林旻憲，今天發表「協助異位性皮膚炎病友擺脫搔癢」案例，強調改善皮膚障壁功能，調整免疫系統，能有效治療頑固異位性皮膚炎。

這名案例是15歲的少年小侯(化名)，從小深受異位性皮膚炎苦惱，尤其一變天就渾身騷癢難耐，年初與爸爸到奇美醫學中心皮膚科林旻憲的門診求治。

小侯因長年使用類固醇藥膏，侯爸爸很擔心小侯會出現副作用皮膚萎縮、毛細血管擴張、類固醇性痤瘡和酒糟等副作用。林旻憲與侯爸爸解說討論後，建議改用較溫和的類固醇藥膏，另規畫用潤膚保濕劑、不含類固醇成分藥膏、光照療法及短期施打生物製劑來做治療。治療6個月後，小侯異位性皮膚炎已明顯改善，夜間睡眠品質大幅提升，白天在學校上課再也不因皮膚搔癢而分心。

林旻憲表示，異位性皮膚炎或稱異位性濕疹，是慢性皮膚發炎性疾病，通常兒童期發病，是兒童最常見皮膚疾病之一，常常反覆發作，病情時好時壞，程度因人而異，有人僅四肢屈邊出現局部濕疹病灶，有人全身超過90%以上皮膚受波及。

異位性皮膚炎常造成病人失眠、自信心低落、學業或工作亦受到極大影響，導致病人身體和心靈重大負擔。林旻憲說，近年治療異位性皮膚炎的觀念與藥物有明顯進展，目前最新的治療策略有兩個重點，一是改善皮膚障壁功能，二是調整病人的免疫系統。

2020年台灣皮膚科醫學會出版的異位性皮膚炎本土化診療共識，醫師可以根據病人病情嚴重程度，與病人充分溝通後有合理臨床裁量彈性，替病人擬定從單一簡易到多元組合的治療策略。

林旻憲指出，類固醇仍是中度至重度異位性皮膚炎第一線療法，尤其用在急性期，類固醇藥膏搭配潤膚劑使用更可顯著降低復發風險。在醫師監督下類固醇藥膏可採間斷方式，長時間用於異位性皮膚炎。

他說，國人畏懼且排斥類固醇，然而畏懼副作用而致治療不足，反而可能會造成更多不良影響。醫師們深知病人的類固醇恐懼症，主動提供正確的用藥資訊，可有效安撫病人及照顧者焦慮。

光照治療已有明確醫學研究證實可有效減緩皮膚發炎、調節免疫、止癢與抑菌，是中至重度異位性皮膚炎治療方式之一。透過醫療級光照設備治療，不是曝曬陽光或是做日光浴，病人大量流汗後，癢感反而會更為惡化。