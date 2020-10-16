雨彈襲5縣市！ 宜蘭縣大豪雨、新北豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，新北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北市山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區：宜蘭縣。

氣象局並發布陸上強風特報，東北風影響，今晚起桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

今天東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨，東北部地區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東南部地區亦有局部短暫雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。