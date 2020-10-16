快訊

青島5天排查新冠疫情1千萬餘人 CNN記者：令人吃驚

血汗！每月工作252小時實領1萬9 「古意」保全撐5年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本迴轉壽司為何紛紛來台？3大理由讓台灣成為日本品牌競逐之地

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

近來日本迴轉壽司紛紛進入台灣市場，從2014年的KURA壽司 ，2016年的HAMA壽司 ，2018年的壽司郎，再到最近2020年的金澤迴轉壽司，陸陸續續開了不少店出來， KURA壽司6年内開了29家，HAMA壽司4年内開了6家，而壽司郎2年内開了19家，日系品牌加起來已經逼近60家。

而爭鮮的迴轉壽司部門在台灣經營這麽久也大約才160家，這些日本來的迴轉壽司品牌幾年內就開了大約爭鮮3分之1的店鋪數，當然台灣迴轉壽司市場應該是有在變大，但應該從爭鮮流過去這些日系迴轉壽司的顧客應該也不少，到底是什麽理由，讓這些迴轉壽司店紛紛出走日本，並且認為自己在海外市場可以搶下一席之地？下面這3點是推測的日本迴轉壽司店出走背景以及競爭力來源的理由。

理由一：日本人口變少，魚類消費量也縮小

首先應該是一個很現實的問題，就是日本的人口一直在變少，今年日本的這個時候的人口，就比去年同期少了快28萬人，整個市場有接近30萬人消失也還蠻可怕的。人變少當然市場規模也會變小，雖然目前整體日本外食品市場規模還在成長，但成長的比例從2016年的1.4％，2017年的1.2％，到2018年的0.8％，成長的比例一直在減少，看到顧客變少，當然業者會去找其他的市場做也是很正常的事。

不過除了人口變少，更意外的是，日本人對於魚類的消費量也在逐漸的下降，這個還跟既有印象很不同，以為有生魚片文化的日本，應該在魚類的消費量是很難撼動的，但看2001年的日本，魚類的每人消費量還有40.2kg，但到2017年一個人只剩下到24kg，人口變少就算了，居然連魚類消費量也下降，而且還快要少了一半，不管從那邊看，消費量都是看空，所以日本的迴轉壽司業者不去開發新的海外市場可是不行的。

日本除了人口變少，對於魚類的消費量也在逐漸的下降，2001年的日本，魚類的每人消費量還有40.2kg，但到2017年一個人只剩下到24kg。

理由二：日本餐飲競爭激烈 設備、產品開發落後即被淘汰

另外日本市場競爭激烈也是一個迴轉壽司業者紛紛跳到海外的一個因素。在2011年日本迴轉壽司市場還是河童壽司的天下，但10年後，第一名已經換成後起之秀壽司郎，而河童壽司不但失去第一名寶座，現在排名還跌落到第四位，從這邊可以看出迴轉壽司產業只要設備投資或是產品開發一落後，馬上就有被擠下市場的風險。

圖/かっぱ寿司官方粉絲團
圖/かっぱ寿司官方粉絲團

河童壽司原是日本迴轉壽司龍頭，但如今已被壽司郎擠下冠軍寶座。（圖片來源：かっぱ寿司官方粉絲團）

另外在日本還有一個獨特的現象，就是外食餐飲市場規模從2011年的32兆日幣，成長到2019年的將近34兆日幣，雖然市場規模持續在擴大，但這個市場的店鋪數量卻在減少，從2011年的大約104萬店，到2019年剩下大約101萬店。市場上總店鋪數少了將近3萬店，但市場規模的居然多了快2兆日幣，可以推測，店鋪相互競爭的結果，沒有競爭力的店鋪紛紛關門，所以才會店鋪越來越少，但是留下來的店鋪的競爭力很強，所以反而吸引了更多顧客進來這個市場消費，所以數字規模才會越來越大，從數字就可以推估，日本市場非常的競爭，後期之秀紛紛取代老店。日本餐飲業到海外發展，雖然還是不容易，但理論上存活率應該會比日本市場還要高。

理由三：迴轉壽司已是IT自動化產業 排班、生產預測都將依靠

目前日本的迴轉壽司前四大店鋪總數，加起來已經超過1,800家，另外再加上其他比較小規模的迴轉壽司品牌，已經變成一個日幣6,500億的迴轉壽司經濟圈。經濟規模只要夠大，就可以讓不少相關上下游業者針對這個產業去開發專有硬體跟軟體，這些業者，也培養出很有世界競爭力的迴轉壽司業者。廣義的來說，迴轉壽司應該已經有一半是IT自動化產業了，從排班，生產、產品提供、回收等，都跟IT以及自動化息息相關。

圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

加迴轉壽司市場大，因此需要上下游IT廠商陸續投入這個市場，開發更精良的軟硬體，讓日本迴轉壽司業者競爭力提升。

先說排班，因為在日本迴轉壽司都是大型店為主，即使導入自動化後，大型店鋪人員還是高達百名以上，光是要組合這些員工的最佳上班時間，還有會的技能，除了編排班表花時間，也很難做最有效率的工時安排。但在一些大型店導入自動排班IT系統後，讓經驗比較淺的店長，也可簡單跟快速的產出最有效率的工時組合，排出最符合需求的上班人數，減少多餘的人力成本。

再來就是生產預測系統，可把實際的銷售數量，轉換到需求預測，讓物流跟廚房可以精準的先準備當天需要的食材，並且減少庫存量，當店鋪大型化之後，這些庫存都是沉睡的金額，如果能控制得當，就能把這些錢用在其他投資，增加競爭力。

另外在產品的提供跟回收，也已經從單純的迴轉軌道1.0，進化到迴轉軌道2.0。系統可預測1分後，或是15分後客席的需求，推算出需求盤數還有口味，減少迴轉軌道上一直沒被顧客取下後，鮮度過期壽司的廢棄，因為壽司的成本都很高，所以只要廢棄一減少，就可以幫店鋪省下不少錢。

除了軟體，在硬體上，外觀看起來單純的軌道也有一套學問，以前軌道就只能裝載比較好搬運的壽司盤，但最近軌道的安定性還有速度也提升不少，現在連液體比較多，比較容易打翻的像是飲料，或是湯品，也都可以放上軌道出餐，減少不少人員的負擔，讓店鋪營運更自動化。

這些都是因為迴轉壽司市場夠大，所以才有上下游IT廠商陸續投入這個市場，開發更精良的軟硬體，讓日本迴轉壽司業者競爭力一直在提升。

諸多業者到台灣設店 不進則退成日本市場寫照

但用IT以及自動化節省這麼多費用到底目的為何？是要轉換成利潤嗎？由於競爭太激烈，感覺都是爲了可以用再更低的價格，提供更好的產品，去吸引競爭對手的顧客來自己這邊消費。這個高度競爭產業看起來在IT導入以及自動化之後，應該改良改善不會再有停止的一天，不進則退，就是日本市場目前的寫照。

就是因為上面的原因，還有產業的競爭力，讓這些日本迴轉壽司業者紛紛到台灣開業，尋找競爭比較沒有如日本激烈的地方，當然在初期對台灣業者的威脅也不小，但相信當台灣市場的店鋪數也到達一定規模之後，國外的餐飲IT以及自動化上下遊業者應該也會開始在台灣紮根，到時他們應該可以幫台灣餐飲業者又帶到一個新的紀元，消費者也將會有更多更方便的選擇。

【本文獲商社男的外食迷宮授權刊登，原文標題：爲何日本迴轉壽司紛紛來臺？原來已經已經不是餐飲業了～

【延伸閱讀】

日系迴轉壽司強勢來襲！定價走擦邊球、強調低獲利，壽司郎葫蘆裡賣的是什麼？

台灣迴轉壽司市場有多大？圖解台日8大品牌爭奪戰

日本大戶屋的經營權爭奪戰！「現點現做」與「中央廚房」料理，你選哪一道？

壽司 日本 競爭力

延伸閱讀

日本「出租女友」對「乾爹」動真情 假約會演變真結婚！

不熟稅捐規定 日本留學生代購須補稅近百萬元

台灣人為何愛去日本？ 網友分析4要素：不然要去哪裡？

台南幣推跨國合作 台南好貨日本客線上買的到

相關新聞

百對新人聯合婚禮「午宴發台鐵便當」 台電急道歉：每對發2千補貼

台電公司有100對新人將於明（17）日出席台電職工聯合婚禮，婚宴地點原先選定在陽明山上的中山樓，豈料台電近日場勘後卻發現中山樓大禮堂因大雨嚴重漏水正在進行整修工程，因此台電決定取消開百桌宴客，改發放「特製台鐵便當」，引起不少新人反彈，於是台電另予每對新人2000元、親友500元補貼。

鄭明典示警宜蘭雨 氣象局：持續至下周一有致災可能

宜蘭縣連日大雨，中央氣象局甚至發布豪雨特報，宜蘭縣今天大豪雨。中央氣象局長鄭明典說「真的很特別」，屬於東北季風異常降雨。...

減重少吃多動？ 小心「隱性飢餓」讓你少吃也難瘦

許多人減重「少吃多運動」，但有時結果並不如預期順利，或遇到停滯期卡關，台南市立醫院營養師張秀如提醒，這可能是「隱性飢餓」...

國際景觀競賽 霧台公路阿里山公路獲榮譽獎

交通部公路總局今天表示，台24線霧台公路、台18線阿里山公路獲得今年國際景觀建築師協會亞太區分會舉辦的國際景觀競賽榮譽獎

日本迴轉壽司為何紛紛來台？3大理由讓台灣成為日本品牌競逐之地

迴轉壽司店紛紛出走日本，並且認為自己在海外市場可以搶下一席之地。因為日本產業激烈，一但設備投資或是產品開發一落後，馬上就有被擠下市場的風險。就是因為上面的原因，還有產業的競爭力，讓這些日本迴轉壽司業者紛紛到台灣開業，尋找競爭比較沒有如日本激烈的地方。

台灣骨灰級YouTuber蔡阿嘎：當你承認不被喜歡 才有更多能量擁抱喜歡

扛著「網紅」身分、被視為公眾人物後，難免引來正反兩面評價。蔡阿嘎夫妻今年3月外出時遭到毆打，因當時二伯懷有身孕，引來外界關注；7月時為蔡桃貴大手筆慶生，網路上風評兩極，對此，蔡阿嘎苦笑回應：「私下會更注意安全，也會更謹慎。」

藝人陶晶瑩：未來有多少選擇 取決於你累積的人生厚度

說到陶晶瑩，腦中浮現的關鍵字不乏有：超級星光大道、大學生了沒、金馬、金曲、金鐘獎主持人、歌手、《天空不要為我掉眼淚》......。每每陶晶瑩一站上舞台，除了一面讚嘆她穩健的主持台風，另方面也喜歡聽她的直言不諱，彷彿她隨時都能讀出觀眾心中的OS。

大雨釀土石流 蘇花公路觀音段搶通

受到東北風影響，蘇花公路觀音路段有短時較大雨勢，台9丁線39.5公里處今天凌晨1時許發生土石流，經公路單位派遣機具和人員...

癌友可打流感疫苗？ 醫師解析接種疫苗最好時機

今年受到新冠肺炎疫情影響，流感疫苗變得超搶手，台中慈濟醫院接獲不少詢問「正接受治療的癌症病人，可以注射流感疫苗嗎？」外科...

長庚醫院發表新冠肺炎後遺症與聲門閉合不全治療成果

第十二屆東亞音聲外科研討會今天起2天，在嘉義長庚舉行，超過350位來自13個國家或地區專家透過視訊研討，是台灣耳鼻喉嗓音...

奇美發表案例：調整免疫系統 能治癒頑固異位性皮膚炎

奇美醫學中心皮膚科主治醫師與柳營奇美醫院皮膚科主任林旻憲，今天發表「協助異位性皮膚炎病友擺脫搔癢」案例，強調改善皮膚障壁...

雨彈襲5縣市！ 宜蘭縣大豪雨、新北豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，新北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北市山區及花...

熱門新聞

水母斷肢是正常！Xpark發「902字聲明稿」反擊

史上最高運彩獎金！台中男押比分6萬 賠率275倍獨得1650萬

心理測驗／蘿蔔還是甜不辣？測驗你內心渴求的事物為何

影／日本爆紅「裹粉小虎斑」驟逝 網友震驚泣喊：太突然了

驚！左半邊顏面麻痺誤當中風 竟是皮蛇長進耳朵裡

百對新人聯合婚禮「午宴發台鐵便當」 台電急道歉：每對發2千補貼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。