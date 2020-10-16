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鄭明典示警宜蘭雨 氣象局：持續至下周一有致災可能

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局針對宜蘭縣發布大豪雨特報。本報資料照片
中央氣象局針對宜蘭縣發布大豪雨特報。本報資料照片

宜蘭縣連日大雨，中央氣象局甚至發布豪雨特報，宜蘭縣今天大豪雨。中央氣象局長鄭明典說「真的很特別」，屬於東北季風異常降雨。中央氣象局則說，宜蘭較大雨勢會持續到下周一，有致災可能，務必留意。

氣象局清晨發布豪雨特報，受東北風影響，易有短時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

針對宜蘭縣持續大豪雨，鄭明典上午在臉書表示，宜蘭的降雨「真的很特別」。他接受本報採訪時表示，氣象上有個專有名詞「東北季風異常降雨」，專指宜蘭或是東北角地區。

鄭明典說，所謂東北季風異常降雨是指標準日常雨量超過200毫米，冬天常常看到東北季風，但也不是每天都下這麼大的雨，且異常降雨發生時，並不會下得那麼直接了當。

鄭明典說，現在台灣2000米以上的高空被一個高氣壓盤據，高氣壓在上面壓著，下方的水氣升不上去。中央山脈和雪山山脈高度都超過2000米，所以水氣過不了山，山的西側就很難下雨。

氣象預報員顏增璽說，未來一周受到東北風影響，迎風面都會降雨，其中以宜蘭縣最為明顯，東北方加上水氣較多，劇烈雨勢會到下周一，且以今天到明天上午之前雨最大，有可能維持大豪雨，明天下班天轉為大雨，周日到下周一又可能再加大。

顏增璽說，目前宜蘭時雨量10毫米左右，如果提高到20、30毫米，連日降雨有可能致災，注意土石鬆落，山區交通怕有一些坍方，一直下也有可能會有淹水機會。

至於其他地區，顏增璽說，新竹以南都是溫差大天氣穩定情形，要注意溫差大。其他地方水氣比較充足，受東北風影響，桃園以北是飄雨到陰天，短暫雨情形，下周一前桃園以北都會下雨，周一後有兩三天偏大台北地區飄雨，要視水氣多寡而定。

顏增璽說，下周一前北部、東半部雨稍多，下周一下半天後降雨以大台北跟東半部為主，但還是有變化，還要觀察。未來一周北部東半部天氣滿不穩定的，尤其是宜蘭縣。

溫度部分，顏增璽說，今天氣溫算舒適，北台灣高溫27到28度，中南部31到32度，東部28度，明天東北風增強氣溫稍降，北台灣24到25度，中南部維持，東部26度。各地低溫則落在21到24度。

豪雨 氣象局 鄭明典

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