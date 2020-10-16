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百對新人聯合婚禮「午宴發台鐵便當」 台電急道歉：每對發2千補貼

聯合新聞網 / 綜合報導
台電職工聯合婚禮已舉辦多年，祝福多對新人結為連理，而今年已邁入第41屆，如今卻因故改成「午宴吃台鐵便當」，令不少新人怨聲連連。圖為2018年第39屆台電職工聯合婚禮。台電提供
台電職工聯合婚禮已舉辦多年，祝福多對新人結為連理，而今年已邁入第41屆，如今卻因故改成「午宴吃台鐵便當」，令不少新人怨聲連連。圖為2018年第39屆台電職工聯合婚禮。台電提供

台電公司有100對新人將於明（17）日出席台電職工聯合婚禮，婚宴地點原先選定在陽明山上的中山樓，豈料台電近日場勘後卻發現中山樓大禮堂因大雨嚴重漏水正在進行整修工程，因此台電決定取消開百桌宴客，改發放「特製台鐵便當」，引起不少新人反彈，於是台電緊急決議另予每對新人2000元、親友500元補貼。

主辦台電職工聯合婚禮的台電福利會總幹事金克誠表示，中山樓大禮堂目前因大雨造成屋頂嚴重滲水，正在進行整修工程，於是緊急將場地換到一樓大廳，但也因此無法用餐，且活動的時間、地點已無法再更動，便決定取消開百桌宴客，改發放「台鐵客製化便當」，待新人及親友參加完活動後，可以在接駁車上用餐。

消息傳出後，引起諸多新人與親友不滿。對此，台電福利會經緊急會議後決議，為表歉意與補償，活動當天照原定計畫發放台鐵餐盒，另予每對新人2000元、親友每人500元作為補貼，且考量新人早起勞累，化妝室現場將為新人準備餐點，原本的生育獎勵30000元本預計從今年起取消，為表歉意仍續辦，且再加碼10000元。

以一桌親友含新人約10人來計算，可拿到6000元補貼金，比原本的桌菜價格還高。今年度的台電聯合婚禮已邁入第41屆，台電福利會表示，每對報名參加的新人不收報名費，但會收取3000元作為保證金，如期參與後退回，而台電也給予新人禮金祝福，每對可獲16000萬元。

台電 婚禮 台鐵 陽明山

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