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更換髖關節患者每日3招可加速復原 不動會愈動不了

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
物理治療師建議置換髖關節的患者，可做三項運動，第一招是踝關節幫浦運動。記者王昭月／攝影
物理治療師建議置換髖關節的患者，可做三項運動，第一招是踝關節幫浦運動。記者王昭月／攝影

民眾上了年紀因骨質疏鬆或關節磨損，容易產生髖關節病變，高雄一名70歲老奶奶近一年走路總覺得右邊髖關節痠痛且行走無力，就醫才得知關節軟骨嚴重磨損，換上人工髖關節後又因怕痛、不敢復健，物理治療師提醒，患者愈不敢動，會引起關節孿縮與肌力退化，更影響復原。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師吳瀚庭說，需置換髖關節的族群包括關節軟骨嚴重磨損或變形的退化性關節炎患者，不慎跌倒造成股骨頭骨折、類風濕性關節炎及股骨頭缺血性壞死等。置換人工髖關節後，1至2天就應從事簡單的運動和下床行走，預防關節攣縮與肌力退化，「千萬不要因為怕傷口痛或擔心影響傷口癒合而不敢動」。

吳瀚庭也說，患者在術後3個月內須以助行器或拐杖行走，也要注意髖關節不得彎曲超過90度，例如，坐下時椅子高度要夠高，上廁所則要讓開刀的腳向前伸直，避免下肢交叉，另也要避免內旋，以免造成人工關節脫位。一般在3至6個月後可恢復日常工作與活動，完全康復約需6個月。

由於術後恢復期較長，他建議在家可躺著做三項運動，加速復原。運動時注意髖關節不要超過90度，每個招式每回做15到20次，每天做3到5回，術後一至兩天就可練習。

第一招是踝關節幫浦運動，踝關節上翹、下壓各維持2秒，以增加下肢循環，減少腫脹。其次直膝抬腿運動是讓患肢膝蓋打直，往上抬到最大的忍受度，停滯10至15秒，以增加大腿前側股四頭肌的肌力。

第二招直膝抬腿運動，可增加大腿前側股四頭肌的肌力。記者王昭月／攝影
第二招直膝抬腿運動，可增加大腿前側股四頭肌的肌力。記者王昭月／攝影

第三招的下肢滑行運動，可維持下肢活動度與大腿後側膕旁肌肌力。記者王昭月／攝影
第三招的下肢滑行運動，可維持下肢活動度與大腿後側膕旁肌肌力。記者王昭月／攝影

患者 類風濕性關節炎

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