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東北風在宜蘭異常降雨 彭啟明：最強會在今晚到周六

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
目前新北、台北到基隆宜蘭花蓮台東等地，雲量較多，也有飄雨，尤其迎風面的雨勢較大。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
目前新北、台北到基隆宜蘭花蓮台東等地，雲量較多，也有飄雨，尤其迎風面的雨勢較大。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」

昨晚到今天清晨宜蘭顯著降雨，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這次和前幾天不同，上次是溪北，這次是溪南，大致可以分南北兩區域，宜蘭平原南側的三星、冬山、五結、蘇澳南澳一帶雨勢不斷，其中冬山鄉不少測站都超過400毫米，其他地方也有100-200毫米，這又是一次東北風在宜蘭異常降雨的個案。

他說，如果單純的看降雨回波，昨天到今天幾乎一整天都在宜蘭平原的南側發展，沿著地形爬升，持續很久。

彭啟明說，並非颱風外圍環流引發的共伴效應，而是大環境仍是低層東北風，中層則是有個高壓盤據，大環境來說是很典型東北風的案例，但又碰上很特殊的畚箕地形，有時候南，有時候北，有時候某個區域又有很極端持續的降雨，到底更細部的原因為何，仍需要更多更細緻的觀測與研究，才能更進一步了解原因。

他說，預計今天是東北風增強的過程，會由過去兩天的東北偏東風，轉為偏東北風，風速增強也有冷空氣南下，今天下半天開始，雨勢會逐步增強，今天晚上開始到周六，北部會逐步有雨勢，目前都在迎風面或靠山區，會推進到桃園或接近新竹，東北部的宜蘭可能還會持續一波較大雨勢，另外就是新北的北海岸迎風面到靠山區，北花蓮也有較多雨勢。

彭啟明說，這一波最強會在今晚到周六，周日有機會稍緩和一點，但都還是典型東北風天氣，也將持續到下周一、周二，桃園以北到東半部，都維持每天都會下點雨，早晚的機會較高，也要看當地地形的交互作用，宜蘭要特別注意可能仍有持續性的較大雨勢發生。北部的溫度也維持在21-25度間。

過了新竹以南，則是相當晴朗，白天還是超過30度以上溫度，南北有相當大的差異，南部天氣穩定而是要注意空氣品質，南北往來要注意天氣差異。

他說，過去幾天在從菲律賓東測的低壓，進入南海後，發展條件不如預期，稍差一些，可能在登陸越南前都還沒有發展成颱的機會，不過菲律賓東方海面的海溫及各方面條件仍佳，仍是有機會有颱風發展趨勢。

彭啟明說，今年9月全球的氣溫再創新高溫的紀錄，這是100多年來的9月新紀錄，上一次是2016聖嬰年所創造的紀錄，從暖化或到新冠疫情的關聯度上，都有很強的關係與省思，氣候上的破紀錄不是好事，最好都和氣候平均值相近，我們才會有比較多的經驗，就好像今年沒有颱風侵襲台灣，降雨不足，我們水資源就必須被迫做好調整安排一樣，代價比我們想像來得大。

彭啟明 颱風

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