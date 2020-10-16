宜蘭縣持續大豪雨！ 鄭明典：真的很特別

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，宜蘭的雨真的很特別，昨天累積雨量最大值超過400毫米，雖然範圍並不特別大，現在還在下。

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，易有短時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區：宜蘭縣。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天東北風會逐步增強，目前新北、台北到基隆宜蘭花蓮台東等地，雲量較多，也有飄雨，尤其迎風面的雨勢較大，入夜也會增多，務必要帶雨具，但桃園或新竹以南，則還是晴朗天氣。

氣象局說，未來一周都是屬於東北風影響的天氣型態，降雨以北部、東半部地區為主，中南部多雲到晴、留意日夜溫差。

今天東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨，東北部地區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東南部地區亦有局部短暫雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明天東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

周日至下周四東北風影響，北台灣稍涼、其餘地區留意日夜溫差；降雨主要集中在北部、東半部，中南部多雲到晴；18日至20日東北部地區仍有陣雨，北部及花東地區是局部短暫陣雨，中部山區及南部地區有午後局部短暫陣雨；21日、22日北部、東部仍有降雨，但較先前緩和，為局部短暫雨形式。

氣象局說，本周南海至菲律賓東方海面的大低壓帶仍有其他熱帶擾動發展的可能性，留意最新氣象資訊。23日至25日東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。