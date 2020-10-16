快訊

推特清晨全球大當機 1.5小時後逐步修復

泰國學運群像：民主幕後...抗爭關鍵的「廁所大師」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭縣持續大豪雨！ 鄭明典：真的很特別

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天起至周日天氣預報。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」粉專
今天起至周日天氣預報。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」粉專

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，宜蘭的雨真的很特別，昨天累積雨量最大值超過400毫米，雖然範圍並不特別大，現在還在下。

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，易有短時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區：宜蘭縣。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天東北風會逐步增強，目前新北、台北到基隆宜蘭花蓮台東等地，雲量較多，也有飄雨，尤其迎風面的雨勢較大，入夜也會增多，務必要帶雨具，但桃園或新竹以南，則還是晴朗天氣。

氣象局說，未來一周都是屬於東北風影響的天氣型態，降雨以北部、東半部地區為主，中南部多雲到晴、留意日夜溫差。

今天東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨，東北部地區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東南部地區亦有局部短暫雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明天東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

周日至下周四東北風影響，北台灣稍涼、其餘地區留意日夜溫差；降雨主要集中在北部、東半部，中南部多雲到晴；18日至20日東北部地區仍有陣雨，北部及花東地區是局部短暫陣雨，中部山區及南部地區有午後局部短暫陣雨；21日、22日北部、東部仍有降雨，但較先前緩和，為局部短暫雨形式。

氣象局說，本周南海至菲律賓東方海面的大低壓帶仍有其他熱帶擾動發展的可能性，留意最新氣象資訊。23日至25日東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

豪雨 氣象局 基隆

延伸閱讀

鄭明典秀大自然美景「卡門渦旋」 氣象局曝：美麗但對建築物有危害

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

二氧化碳年初濃度略降？ 鄭明典：完全看不出疫情影響

一張圖看降雨熱區！ 鄭明典：午後對流發展機率高

相關新聞

宜蘭縣大豪雨！ 吳德榮：今天東北部仍有較大降雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，易有短時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局部...

敬老金比一比 桃園人瑞2萬元最高

周日就是重陽節，縣市政府除對長者發出重陽敬老禮金，一些縣市也紛紛推出體健設施或活動，要讓長者健康老化。其中，桃園人瑞禮金...

吃萊豬萊牛減肥？ 醫師：不可能

瘦肉精「萊克多巴胺」在網路成為被熱搜的關鍵字，在減肥門診中，也有許多病人很認真地提出一個問題，「餵食牛或豬瘦肉精後，可以...

致癌物NDMA影響 糖尿病藥235萬顆下架

又有糖尿病用藥受致癌物ＮＤＭＡ影響下架回收。衛福部食藥署公布最新藥品回收資訊，「立糖清膜衣錠1/500毫克」在廠商主動通...

水母斷肢是正常！Xpark發「902字聲明稿」反擊

日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，自今年8月7日正式對外營運，成為桃園最熱門景點。但是近...

東北風在宜蘭異常降雨 彭啟明：最強會在今晚到周六

昨晚到今天清晨宜蘭顯著降雨，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這次和前幾天不同，上次是溪北，這次...

宜蘭縣持續大豪雨！ 鄭明典：真的很特別

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，宜蘭的雨真的很特別，昨天累積雨量最大值超過400毫米，雖然範圍並不特別大，現在還在下。

【站左站右／上】捷運奇妙的右站文化 怎形成的？

電扶梯站左側錯了嗎？台大法律系教授李茂生先前搭乘捷運電扶梯，因站在左側，一名站在右側女子說「要有道德，你擋住左邊通道」，他雖然說明「緊握扶手、站穩踏階」的意義，提醒在電扶梯快走或奔跑的危險性，但對方卻回，「我是沒關係，不過你要看看你後邊的人，每個人都在瞪你。」

專業觀點╱營養若不足 治癌效果會打折扣

癌症患者在接受放化療時，得面臨治療產生的副作用，其中疲憊、噁心嘔吐、掉髮和腹瀉最令患者困擾，特別是噁心嘔吐會使患者變得虛...

積極抗癌╱肺腺癌四期迄今8年 半馬、三鐵照樣行

我是星希亞，2012年冬天，因久咳不癒，前往醫院接受X光、肺活量等檢查一切正常，之後改掛耳鼻喉科，醫師判定是鼻竇炎造成鼻...

看見乳癌之後的天晴╱辭職做想做的事 戴假髮重回人群

瑜伽課結束，電梯裡只有我和她，「妳的髮質很好，髮型很俏麗！」才說完，她落落大方地回應：「這是假髮，我也覺得這頂很好看！」...

2020台灣國際醫療暨健康照護展 展現我科技防疫實力

Covid-19新冠肺炎席捲全球，台灣不僅是防疫模範生，今天在南港展覽館2館展出「2020台灣國際醫療暨健康照護展」，展...

熱門新聞

農委會預告修法禁養 綠委替惡霸犬請命

水母斷肢是正常！Xpark發「902字聲明稿」反擊

史上最高運彩獎金！台中男押比分6萬 賠率275倍獨得1650萬

心理測驗／蘿蔔還是甜不辣？測驗你內心渴求的事物為何

影／日本爆紅「裹粉小虎斑」驟逝 網友震驚泣喊：太突然了

驚！左半邊顏面麻痺誤當中風 竟是皮蛇長進耳朵裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。