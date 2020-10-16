宜蘭縣大豪雨！ 吳德榮：今天東北部仍有較大降雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，易有短時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在南海往越南前進，今晚明晨登陸時未必能發展成颱風。

他說，歐洲中期預報中心模式模擬顯示，未來一周菲律賓東西方海域海溫高，仍有利熱帶擾動發展，東亞大陸的冷氣團尚未發展即向東移出，使得東北風持續影響台灣，而呈現迎風雨、背風晴的型態。

至於迎風面的範圍及雨勢的大小，吳德榮說，視東北風的強度及水氣量多寡，略有變化；當水氣較多時，擴及桃園以北及東半部，當水氣較少時，則僅包括東半部及北部山區；而其中以東北部及北部山區因地形抬升作用最大，最易降下大雨。

今天白天北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北東側平地偶有零星雨，東北部仍有較大降雨；桃園多雲，新竹以南則是晴朗穩定的天氣。北台灣白天舒適、其他地區白天熱，各地早晚偏涼；北部23至28度、中部22至35度、南部21至35度、東部21至32度。

今晚至下周一東北風水氣增多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區及東北部雨勢大；氣溫略降、北台轉涼；新竹以南仍為多雲時晴的天氣，中南部白天微熱早晚涼。

下周二東北風水氣略減，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。

下周三、周四東北風水氣增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南則是多雲時晴的天氣；北台持續偏涼，中南部白天微熱早晚涼。