2020台灣國際醫療暨健康照護展 展現我科技防疫實力

Covid-19新冠肺炎席捲全球，台灣不僅是防疫模範生，今天在南港展覽館2館展出「2020台灣國際醫療暨健康照護展」，展現我國的科技防疫實力，由經濟部工業局籌劃的「跨域智慧防疫館」有30家廠商展示39項防疫創新科技產品，將防疫需求，轉為商機，布局全球市場。

一套來自腦部手術的導航系統變身為「鼻咽採檢手臂」，兩分鐘內以3D掃描臉上五官，在25分鐘以內，由採集到核酸檢測報告出爐。不但只要傳統核酸檢測六分之一不到的時間，更重要的是醫護人員只要口罩手套，連防護衣都不用，採檢完全零接觸。目前即將展開與美國食品藥物管理局認證，正與南非、東南亞、中南美洲接軌，布局國際醫療市場。

為了保護醫護人員插管時不受感染，一位門諾醫師的創意點子，把簡單的透明塑膠箱變成防疫箱，後來經過塑膠中心與廠商的開發，變身為一分鐘內組裝的防疫利器，成本只要數百元，目前台灣已經透過屏東縣政府，向全球送出萬件。

國家衛生研究院研發技轉的紅外線熱像儀，具備「AI 智慧人臉邊緣即時偵測」、「多人同步動態量測」、「體溫警示即時通知」及「證件感應」等四大功能。即使是手拿熱飲通過，也不會搞錯。