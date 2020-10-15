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時空環境已改變 立委、民團促加熱菸開放納管

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
加熱菸是否開放納管，成為熱門話題。衛福部長陳時中昨天表示，目前政策方向是「禁止電子煙，加熱菸嚴製嚴管」，但仍要再討論。記者潘俊宏／攝影
加熱菸是否開放納管，成為熱門話題。衛福部長陳時中昨天表示，目前政策方向是「禁止電子煙，加熱菸嚴製嚴管」，但仍要再討論。記者潘俊宏／攝影

超過五千位網友去年公共政策參與平台連署，要求合法開放加熱菸，並納入健康捐管理，當時未獲衛福部採納，但國際相關研究相繼出爐，指出加熱菸比傳統菸更能降低菸害。衛福部長陳時中昨天在立法院答詢時首度鬆口表示，目前政策方向是「禁止電子煙，加熱菸嚴製嚴管」，但仍要再討論。

台灣相思草協會理事長朱政騏說，五千多位網友去年連署「合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐」，最後未獲衛福部採納。如今很多台灣菸民和民代已使用加熱式菸品取代傳統燃燒紙菸，國外許多相關官方與學術研究也陸續發表科學證據，時空環境已經改變，主管單位應順應潮流，盡速在法規面給予清楚的規範標準。    

美國FDA（食品藥物管理署）今年7月許可，某家菸商在販售IQOS加熱式菸品時，能加註「降低（身體）接觸有害化學物質（Exposure Reduction Order）」等宣傳標語。彭博新聞也報導，加熱式菸品被認為危害程度比抽傳統菸還小。

德國圖賓根大學創傷醫學研究所8月在「World Journal of Stem Cells」期刊也發表，與傳統紙菸相比，加熱式菸草系統的氣霧在骨質生成期間，對於成骨原細胞的危害明顯較低。

衛福部5月29日公告菸害防制法修正草案，規定將全面禁止「類菸品」，7月28日已預告期滿，但草案未明定電子菸和加熱菸是否屬於類菸品。民進黨立委江永昌昨天在立院衛環委員會質詢，衛福部到底要禁哪一個？陳時中表示，現在方向是禁止電子煙，加熱菸則嚴製嚴管。江永昌追問，是否要開放加熱菸？陳時中說，「對，基本上朝這樣的管理方向」。

陳時中甚至坦言自己也有抽菸，江永昌追問是抽加熱菸還是電子菸？陳時中說，「這兩種現在都沒有開放，我都抽傳統的」。江永昌指出，立委早已抽加熱菸，衛福部長仍在抽相對有害的傳統紙菸，應盡速了解相關管理。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛福部 陳時中

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