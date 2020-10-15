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基隆潮境海灣奇景漁民樂 50艘漁船齊聚剝皮魚大豐收
基隆潮境海灣近日出現大量漁船齊聚特殊景像，原來是剝皮魚大豐收，讓漁民們從早到晚出海捕撈，相當難得，每天都聚集40、50艘漁船。
國立海洋科技博物館產學交流組主任陳麗淑說，其肉質潔白少有腥味無暗刺，無論是乾煎或是煮湯，都廣受一般家庭喜愛。前幾年產量減少，沒想到最近出現大豐收，停泊卸貨的剝皮魚，幾乎都可以以噸計量。
她表示，目前市場量很大的剝皮魚屬於單棘魨科，全世界約有32屬102種，而光台灣便紀錄有14屬26種，嗜食水母、藻類與無脊椎動物，因食用前必須剝除身上的厚皮，大家因此叫剝皮魚或剝皮仔。
海科館指出，剝皮魚非屬保育魚類或禁捕魚種，雖然目前產量豐富，海科館還是要提醒民眾適量捕撈，為海洋盡一份心力。配合今年度教育部擴大辦理的2020台灣科學節，也將以「漁食」為主題推出一系列的食魚教育課程與海洋科學教育展覽，搭配海鮮與海洋教案、在地結合等，邀請民眾在寓教於樂中深入了解我們的食魚文化。
海科館長陳素芬表示，永續海洋已是目前國人要共同面對的課題，海科館目前除了展廳參觀其實也有提供有相當多元的互動教案、體驗課程、實境解謎等，針對來館的民眾的特性，利用更有趣的方式讓民眾瞭解海洋永續的觀念，歡迎民眾上海科館官網查詢。
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