瓦城泰統集團旗下百家安心餐廳 全面取得SGS升級標章！

撰文 / 曾俊林

拚經濟更要振興幸福！食材時時挑剔，環境處處計較
瓦城泰統集團即使在疫情衝擊後的艱困環境下，仍嚴謹的堅守品質，旗下130間餐廳全數取得SGS國際組織最新的安心標章，信守對顧客的承諾，相當不容易！對內嚴謹要求、對外用心耕耘服務本質，今年7月旗下7大品牌包含：「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」、「大心」、「YABI KITCHEN」、「月月 泰BBQ」共130家店，一起通過台灣最大第三方檢驗機構且是國際性組織SGS所核發的升級版餐飲衛生管理標章(Hygiene monitor plus program, HM PLUS)，成為「全台唯一」旗下品牌全數通過此認證的餐飲集團，用最高規格的衛生安全標準，提供最安心的用餐環境及值得信賴的美味。

瓦城泰統集團旗下130間餐廳全數取得SGS國際組織最新的安心標章。 圖／瓦城 提供
瓦城泰統集團旗下130間餐廳全數取得SGS國際組織最新的安心標章。 圖／瓦城 提供

服務品質始終如一，打造全台安心防護網
餐飲業直接面對大環境與消費者的直接檢驗，瓦城泰統就是隨時要將最好的一切端出來，因此堅持由內到外提高所有餐飲服務環節與標準，把超高標準當作標配，並維持每日不斷的嚴謹自我檢視，全集團上下一心追求卓越。瓦城泰統集團客戶服務部門資深經理許瀚云表示：『我們第一線觀察經過這次疫情，顧客普遍越來越重視餐廳的用餐環境還有衛生，這也是瓦城泰統刻不容緩的責任；因此，原先因疫情所施行的臨時性防疫措施，現在已然成為我們安全衛生管理的常態。集團對於服務品質的堅持始終如一，今更通過具公信力的SGS進階版餐飲衛生管理標章打造「安心餐廳」，也象徵國際組織SGS對我們用心營造安心防護網的最佳肯定，也讓顧客能更加放心到旗下任一品牌用餐。』

瓦城泰統集團打造全台安心防護網，堅持由內到外提高所有餐飲服務環節與標準。 圖／瓦城 提供
瓦城泰統集團打造全台安心防護網，堅持由內到外提高所有餐飲服務環節與標準。 圖／瓦城 提供

定期稽核，全面審視　提供全方位的安心餐飲體驗
瓦城泰統集團用心管理品質，嚴謹對待食材與用餐環境安全，自2015年起即導入SGS餐飲衛生稽核，從食材檢驗、廚房備餐、用餐環境，乃至於現場服務同仁的健康管理，建置安心標準流程，有系統性地管理全台門店衛生安全。今年更全面加碼升級全台130家門店稽核標準，嚴格把關【食材、服務、環境】三環節，並每一季進行一次整體性的稽核，完成所有門店的稽核需要兩個月時間，也就是說一年當中每家門店幾乎都在稽核的過程中。今年7月起由瓦城泰統集團的安心餐廳規格成為常態以後，集團所有的門店最新一季的安全衛生稽核也已全數完成。

瓦城泰統集團用心管理品質，嚴格把關【食材、服務、環境】三環節。 圖／瓦城 提供
瓦城泰統集團用心管理品質，嚴格把關【食材、服務、環境】三環節。 圖／瓦城 提供

嚴謹不鬆懈視為基本 只為成就安全用餐環境
為了讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，過程中所看得見、用得到的每個細節都安心。除了每天例行性除基本的衛生控管、掌握完整食材履歷、外帶外送嚴實包裝外，亦透過每日倉儲衛生稽核、食材保存期限標示、溫控物流車運送食材等環節，落實食安高規格檢查與防護；服務面包含嚴格要求同仁落實勤洗手、手部定時酒精消毒、體溫量測等自主健康管理；在製程管理流程上，同時，為確保用餐環境衛生，餐具皆以高溫清潔，並全面以酒精消毒菜單、服務鈴與餐桌椅等，各店的每日清潔作業更高達到千次以上，一刻都不得鬆懈，只為造就這個「不容易」的堅持與毅力，不僅呈現給顧客全方位的安心餐飲體驗，同時也讓瓦城泰統集團坐實了「全國第一全數通過SGS升級標章」的東方餐飲集團地位。

從食材檢驗、廚房備餐、用餐環境，乃至於現場服務同仁的健康管理，瓦城泰統集團皆有系統性地管理全台門店衛生安全，提供顧客全方位的安心餐飲體驗。 圖／瓦城 提供
從食材檢驗、廚房備餐、用餐環境，乃至於現場服務同仁的健康管理，瓦城泰統集團皆有系統性地管理全台門店衛生安全，提供顧客全方位的安心餐飲體驗。 圖／瓦城 提供

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