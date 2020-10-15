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環保署、新北市明天毒災演習 手機收到毒災警報別驚慌
環保署、新北市府明天將合辦化學災害搶救緊急應變演習，演練期間10時30分至35分，地點在林口區湖南里、南勢里、仁愛里、麗林里等區域，屆時將發送毒性化學物質災害細胞廣播服務訊息（簡稱毒災警報）至民眾手機，收到警訊的民眾暫勿驚慌。
環保署表示，本次毒災警報演練是模擬發生重大毒性化學物質災害時，環保署透過內政部消防署災防訊息廣播平台發送毒災警報訊息，通知民眾進行採取應對措施，並結合新北市府消防局緊急應變指揮學院辦理演練，採兵推方式進行，並無實際疏散演練。
為避免造成民眾恐慌，環保署說，日前已在林口區仁愛市民活動中心，針對細胞廣播發送涵蓋範圍里民，舉行疏散避難宣導會。除了提供演習宣導單張，也宣導細胞廣播發送程序及內容，加深民眾對細胞廣播服務訊息認知，強化毒災事故發生時，民眾如何就地掩蔽、疏散避難的自保能力。
環保署強調，毒災事故對於民眾影響，取決第一時間的資訊傳達與處置作為，藉由毒災細胞廣播服務訊息的傳遞，讓民眾盡快瞭解自身所在位置可能面對的危害，另依據訊息連結網頁資訊，可採取就地掩蔽或疏散避難處置作為，降低毒災事故可能對於健康的不良影響。
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