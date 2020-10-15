影／農藥殘留質譜快檢 北農抽驗芹菜不合格率大降

農委會農藥毒物試驗所研發農藥殘留質譜快檢技術，經北農等大型果菜市場適用檢驗後，可快速驗出不合格產品，為食安把關添利器。

農委會主委陳吉仲今天與毒物試驗所所長張瑞璋、北農總經理翁震炘等人出席質譜快檢發表記者會，除了希望推廣到大型果菜市場與區檢中心外，農糧署也進一步啟動農作物質譜快檢計畫，提供農民自主管理送驗，能在農作物採收前完成檢驗，符合食安標準再採收上市，快檢合格的產品藉由專用包裝紙箱或特殊批號貼紙標示做區隔。

【中央社／台北15日電】

農委會藥毒所研發農藥殘留質譜快檢技術，因其快速檢驗特性，也能在拍賣銷售端為食安把關，以北農7月針對進場拍賣芹菜全面抽驗為例，不合格率從20%大幅降至5%以下。

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所研發農藥殘留質譜快檢技術，去年6月通過衛福部食藥署公告為建議方法後，農委會輔導北農及地方果菜運銷股份有限公司建立質譜快檢實驗室，今天舉行記者會分享成果。

農委會藥毒所副所長徐慈鴻指出，質譜快檢技術相當快速、環保，更可以及時把關，也翻轉農藥殘留檢驗管理制度，此技術淨化相關流程，也運用智慧雲端演算，大幅縮小判讀時間，只要10至15分鐘就可以完成檢驗報告，過去則需要3至7天。

徐慈鴻說，此技術可貴但價格親民，只有目前公告方法價格的1/5，除了可以用在田間檢驗，也可以在拍賣銷售端把關，農委會陸續輔導農民團體建置質譜快檢加值方案，採用先檢驗、後銷售的模式，快檢合格產品就用專用包裝紙箱或特殊批號貼紙標示做區隔，帶動承銷業者踴躍出價、大幅提升快檢把關合格農產品的售價，包含豌豆、絲瓜、百香果等都有提升，價差每公斤甚至高達新台幣40元以上。

徐慈鴻也說，北農7月針對芹菜全面抽驗，透過實名制溯源管理，搭配不合格農產品銷毀機制，以及農糧署、藥毒所與改良場辦理產地控管及輔導措施，將每日進場拍賣芹菜不合格率從20%大幅降至5%以下。

農委會主委陳吉仲說，質譜快檢技術檢驗時間快速，能第一時間有效阻擋農藥殘留不合格產品到市場上，替全國消費者食安把關，期待後續更多產地、消費地果菜市場都能一起來使用這項技術。

農委會表示，未來將透過整合人工智慧及資訊科技，建立農民用藥資料庫，有效快速分析高風險用藥農民，也將持續擴大應用質譜快檢技術於其他果菜批發銷售市場，達到先檢後售、有效攔截違規產品，以領先國際的創新作為，全面守護食安。