桃竹苗水稻停灌不強制耕除 陳吉仲：尊重農民處理方式

今年水情空前嚴峻，桃竹苗地區1.9萬公頃農地將停灌，農委會祭出相對優惠的停灌補償方案，受創最重的水稻田每公頃約可獲12萬元，但農民批評水稻正在抽穗，強行耕除太浪費也太殘忍。農委會主委陳吉仲今天表示，只要確認種植水稻就會把補償匯到農民戶頭，「之後水稻田作物處理，我們尊重農民處理方式。」

陳吉仲表示，經濟部水利署將會銜農委會農田水利署，今天下午5時左右，將正式公告桃竹苗1.9萬公頃停灌面積，內容包括水稻停灌補償金額，屆時補償金額將會比農民實際損失更高。

陳吉仲說，面對旱情影響，除了農業部門以外，民生、工業都受影響，農委會責任是照顧好農民權益，至於消費者關注的糧食安全問題也不用擔心，因為停灌1.9萬公頃面積，僅占台灣所有灌區32萬公頃5%，現在真正要面臨的問題不是下半年，而是明年反聖嬰年時，某些地方降雨量可能大幅減少，將全面盤點今年底到明年上半年受影響的作物調適策略。

針對外界質疑，每次用水調度都先犧牲農業用水，陳吉仲說，「這次完全不一樣」，首次56年來沒有颱風侵台帶來雨量，梅雨季雨量比往年少四成，之所以在桃竹苗地區停灌，是因為當地的石門、永和山等水庫降雨量，較往年歷史紀錄四成還低，降雨量減少不得不停灌，即使把民生、工業用水都給農業使用也不夠。

陳吉仲表示，現在做這樣的決策是優先保障農民收入，也期待所有消費者了解氣候變遷對農業部門、日常生活會造成很大困擾，如何做氣候變遷調適策略、溫室氣體減碳才是更重要工作。

陳吉仲說，1.3萬公頃水稻田的補助都給實際耕作者，只要具名申請即可，實際耕作認定與否由場試所協助農田水利署辦理，絕對會執行到位。至於剩餘0.6萬公頃包括蔬菜、雜糧等，也會盡快研擬損失跟補償，下周公布。

農委會昨天宣布停灌補償時，希望農民領到補償費用以後，就可以盡快翻犁整地，「把地上物殘株當作綠肥」。但由於桃竹苗水稻正在抽穗，再過一個多月就可收成，有農民質疑現在停灌、翻犁整地太殘忍。