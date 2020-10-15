家扶七十音樂會明年登場 「心無限」讓200位孩子圓夢
「家扶七十『心無限』音樂會」將於2021年1月31日在國父紀念館登場。家扶基金會下午舉行記者會，請來節目總監魚丁系團長可田與藝人林逸欣等人啟動儀式為活動宣傳，希望讓家扶兒少成功站上舞台，展現自己的夢想。
可田表示「我們將音樂會節目分為完美台灣、原生X誕生、擴展X融合、曙光X國際、未來X微笑五個段落，結合東西方各種樂器、原住民元素以及各種多樣性音樂風格，讓孩子們可以盡情的玩音符、享受音樂，這如同台灣融合各種文化在這片土地上交織發展，大家一起努力，創造出最大的台灣價值。」
另外，從2012年開始就與家扶合作，今年也再度登台的林逸欣表示，「感覺真的很開心，孩子們為了登上舞台都卯足全力練習，從他們自身的故事及認真練習的態度，展現了永不放棄的精神，讓她深受感動及鼓勵！
家扶基金會成立七十年來，協助海內外五十多萬名孩子翻轉生命困境，2006年起推動《才藝培育計畫》讓弱勢兒少不會因為環境限制，失去適性發展與多元學習的機會。明年1月的「家扶七十『心無限』音樂會」，將展現200位家扶孩子歷經365天磨練的成果，在節目總監可田團長的領軍下，將攜手林逸欣、嚴正嵐、丁霜語、陳芳語等多位藝人一同演出，音樂會所得也將全數用於家扶《才藝培育計畫》。
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