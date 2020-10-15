驚！左半邊顏面麻痺誤當中風 竟是皮蛇長進耳朵裡

南投縣55歲黃姓男子日前因左側偏頭疼、頭暈，去診所就醫拿藥，卻未見好轉，甚至出現左耳疼痛、長水泡，左半邊臉還麻痺，擔心中風才赴衛福部南投醫院門診，未料竟診出彌漫性帶狀皰疹感染，經住院施藥雖獲控制，但仍需復健治療。

南投醫院指出，黃男起初以為頭疼、暈眩只是感冒，想說吃診所開的藥就好，沒想到，病況卻急轉直下，左耳疼痛，還冒出一顆顆小水泡，左半邊臉部也不受控制，甚至麻痺到沒有知覺，誤以為是中風，到院檢查才發現是帶狀疱疹感染所致。

帶狀皰疹就是俗稱「皮蛇」，多為幼時感染全身性水痘後康復，但因水痘帶狀皰疹病毒VZV未消失躲在被根神經節，待年老或免疫下降時發作，因沿著神經分枝分佈的皮節長水痘，導致神經疼痛，嚴重恐影響器官正常機能，且產生後遺症。

該院感染科主任廖嘉宏更表示，黃男不僅是一般帶狀皰疹，而是帶狀皰疹引發內耳前庭神經炎病變，更因免疫力低下，造成全身瀰漫性出疹，因此他的「皮蛇」不僅繞了一圈，而是全身都出診，還併發出現暈眩、左側顏面神經麻痺等後遺症。

而帶狀皰疹多由單一神經節引起，一旦發作多於身體單側，但像黃姓患者這樣，兩側神經節甚至全身同時發作，相當少見，所幸他及時住院隔離，並施用抗病毒藥物，症狀迅速獲控制，但引發左側顏面神經麻痺的後遺症則需復健治療。