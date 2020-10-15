水母斷肢是正常！Xpark發「902字聲明稿」反擊

日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，自今年8月7日正式對外營運，成為桃園最熱門景點。但是近期卻接連傳出館內水母、魚隻受傷的訊息，引起外界強烈評論，連藝人陳芳語發文指責。Xpark於10月15日發表長達902字的聲明稿，指出水母斷肢乃是自然界正常行為，另外也有少數民眾拍打玻璃、使用閃光燈，引起海洋生物驚嚇、造成體表摩擦傷。

除了未來會強調教育宣導外，Xpark也表示，針對網路上各類不實指控，也將採取法律途徑以維護自身權益。

《Xpark聲明稿全文》：

1. Xpark 自始自終都並無虐待動物之情事，本館開館前恪遵相關法令規範，除申請合法之動物展演場域外，完全受政府主管機關督導並隨時接受查核，相關動物福祉與動物保育均嚴格自審並能接受外界考評。

2. Xpark 共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上，因個體差異，偶爾會有受傷或適應不良之情形。所有生物皆是生命，無論來源及大小， Xpark 均以最高標準悉心照料，亦在動物福利上投入大量資源。例如館內兩隻麥哲倫企鵝，來館前就有咬合不正、脊椎側彎之情形，目前已在專業飼育團隊的細心呼呵護下，已順利成長並與其他企鵝一同生活。

3. 近日網路部分負面報導誤導民眾認知，扭曲水族館存在意義及從業人員的苦心，Xpark 對此深感遺憾。足顯 Xpark 對於教育傳播仍有待加強之處。例如花笠水母在野外休息時，習慣平貼於海床或攀附海藻上，看似無精打采，其實屬正常行為；體型較長的蛋黃水母，在獵食時容易造成觸手打結，待晚間休息時自然會鬆開，而水母斷肢在野生環境中，純屬生物新陳代謝之自然現象。這都是大自然生物不可思議的地方，人類習慣用自身角度看待事情，而這些人與生物不一樣的生活習性，正是 Xpark 欲傳達給民眾的資訊。

另有少數遊客在觀賞時拍打玻璃、使用閃光燈造成某些較為敏感海洋生物驚嚇，造成體表摩擦傷之情形。 Xpark 將持續投入專業人力積極治療照護外，未來將加強巡館人力，對於入館民眾進行宣導，及改善正確生物知識的傳達方式。

Xpark 未來會強化在社群媒體及現場活動上的教育傳播功能，避免有心人士於其他管道營造本館漠視動物權利之錯誤印象。針對各類不實指控，如發生傷及我方商譽行為，本館將採取法律途徑以維護自身權益。

最後，再次感謝所有喜歡動物的每一位民眾對生物們的關心，各位的意見 Xpark都不會漠視，Xpark 的建立目標，承襲株式會社橫浜八景島的經營理念─透過生物散播笑容與感動到全世界，同時也期望可以透過水族館的建立親近海洋的管道，逐步發現海洋生物的困境，並在未來一點一滴的累積化成正能量，反饋到自然環境中盡一份心力。期許各位繼續與我們一同關注海洋生態，讓我們的地球變得更好。