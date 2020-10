長庚研究：主動脈剝離半數與家族史有關 風險增6.82倍

藝人小鬼因主動脈剝離猝死,長庚醫院今發表最新研究,超過五成主動脈剝離的患者多與遺傳有關, 曾有家族史者,一等親家屬的發病風險比常人高6.82倍,多數的患者發病時年紀較輕。

主動脈剝離是常見的猝死原因之一,根據統計,台灣的發生率約每年十萬分之五至十萬分之十之間,推估每年約有二千人發生主動脈剝離。

林口長庚醫院心臟外科醫師陳紹緯表示,主動脈是將心臟血液輸送到全身的大血管,結構包括內、中、外三層,當內層破裂時,血液會跑到中層及外層之間,血流便會將主動脈撕裂剝離成兩個腔室,造成主動脈剝離,恐造成大出血,甚至猝死。

陳紹緯表示,主動脈剝離分為A型及B型,A型需緊急開胸手術進行人工血管置換,若不手術死亡率高達八到九成,病發初期每小時死亡率約百分之一;B型則大部分可用藥物控制,如有併發症可以主動脈支架來治療。

為找出危險因子,林口長庚醫院研究團隊用台灣健保資料庫,針對其中二萬三千八百多名主動脈剝離患者及全台四百五十多萬個家庭做研究;結果顯示,主動脈剝離疾病的發生遺傳因素所佔比例超過一半,有家族病史者會顯著增加家族成員的發病風險,一等親的發病風險比常人高出6.82倍。

若家族性的主動脈剝離如果發病,發病年紀通常較輕,相較於沒有家族病史者也有較高比例需要接受外科手術。研究成果已於9月刊登在美國心臟學會重量級期刊「美國心臟病學會雜誌」(Journal of the American College of Cardiology)。

陳紹緯呼籲,若是有主動脈剝離家族史的民眾,應及早至專科門診追蹤、進行影像檢查並嚴格控制血壓及戒菸,改善不良的生活習慣,如果有主動脈病變應積極接受外科治療,天氣變化較劇烈時應特別注意保暖。