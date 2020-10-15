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保留燃煤動力系統 阿里山林鐵21號蒸汽火車頭送修
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天上午將有百年歷史的Shay21號蒸汽火車頭送往台中市廠區整修，修復期間將全程錄影記錄，並將解構所有零件、繪圖建檔，預計18個月後完工，將成為林鐵及文資處唯一維持燃煤動力系統的蒸氣火車頭。
林鐵及文資處副處長周恆凱表示，林鐵及文資處現有運行的蒸汽火車頭25號及31號，因空汙問題已改為柴油動力系統，但文化部文資局已在研議修正文資法，讓燃燒煤炭的蒸汽火車可以在鐵道合法運行，期待法規能於火車頭完成修復前完成修訂，讓百年的文化瑰寶動態保存。
林鐵及文資處表示，百年前製造的21號蒸汽火車頭，停用後於嘉義公園展示40多年，去年7月年移回林鐵及文資處嘉義車庫園區，因年久失修，車體內部及外觀多已鏽蝕損壞，為修復原有功能及外觀，啟動整修計畫，預計將維持燃煤動力系統，鍋爐採用傳統工藝擴管技法，保存重要文物樣貌。
周恆凱表示，受限於現階段自有維修技術人力斷層及汰換零件需委外製作加工，21號蒸汽火車頭維修期間，將重新繪製零件標準尺寸圖，建立資料庫，管控零件組裝精確性，確保機件功能正常及行車安全，並派技術人員全程參與整修工作，學習維修核心技能並編撰維修手冊。
林鐵及文資處表示，未來所有修復計畫將進行影像紀錄留存，並保存重要零組件舊品文物，也將邀請台鐵局、台糖公司、羅東及花蓮林管處等國內蒸汽火車管理單位，共同參與21號蒸汽火車修復活動，共享技術、彼此交流經驗，深化國內技術層面，擴大發揮整修效益。
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