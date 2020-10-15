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38歲熟女頭暈吐以為長腦瘤 竟是眼鏡度數配錯惹禍

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
驗光師楊瓊瑤建議，民眾每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光，掌握「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」三原則。圖／寶島眼鏡提供
驗光師楊瓊瑤建議，民眾每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光，掌握「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」三原則。圖／寶島眼鏡提供

38歲陳小姐，起床總感到頭暈、想吐，起初誤以為長腦瘤，而急忙至神經內科就醫，醫師檢查確認腦部沒問題，推測患者有可能是青光眼導致相關症狀，進而建議陳小姐前往眼科求診。經檢查後才發現竟是鏡片多配了200多度，加上錯誤的散光度數導致虛驚一場。

在台灣，陳小姐恐不是唯一個案，據最新全民視力保健習慣調查指出，近7成民眾竟不知自己的準確度數，如近視、遠視、散光，超過半數民眾無定期驗光的習慣；更有超過7成民眾曾戴錯誤度數的眼鏡，珍世明眼科診所院長王孟祺說，這顯示國人對視力保健的基本觀念有待加強。

台灣每10人就有9人近視，近視人口比例高居世界第一，近視大於500度即為高度近視，而台灣高度近視人口超過10分之1，為視網膜病變、青光眼、白內障等眼睛併發症的高風險族群，但該研究卻發現逾6成民眾長期視線模糊卻習以為常。

其中更有近8成民眾對視線模糊不以為意未改善。王孟祺提醒，民眾若戴錯誤度數眼鏡，無論過高或過低，均可能造成視線模糊，即使度數差50度長期瞇眼錯誤習慣，恐使視力持續惡化，度數若攀升為高度近視，可能提高眼睛病變的機率。

近年來消費者追求快速的取鏡服務，完整驗光及詳細檢測流程簡化，導致患者求診時，發現最後驗出度數和實際度數有很大落差，驗光師楊瓊瑤建議，民眾每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光，掌握「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」三原則。

近視 視力

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