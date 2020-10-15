快訊

境外+1！又見出關自費採檢揪新冠肺炎陽性 無症狀菲籍移工確診

今年關第2店！韓美妝innisfree東區忠孝旗艦店 驚傳歇業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫苗爆打潮！北市估公費疫苗10月底用罄

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
公費流感疫苗10月5日開打，全國民眾爭相接種，不少院所傳出「供不應求」。本報資料照片
公費流感疫苗10月5日開打，全國民眾爭相接種，不少院所傳出「供不應求」。本報資料照片

公費流感疫苗10月5日開打，全國民眾爭相接種，不少院所傳出「供不應求」。北市議會今進行衛生局工作報告，議員關心疫苗數量是否充足？北市衛生局表示，北市71.5萬劑公費疫苗，預估10月底將用罄，有在社區、學校預約登記者，都能打到疫苗。

議員阮昭雄質詢問，民眾打流感疫苗，第一線施打狀況如何。衛生局長黃世傑表示，今年出現「爆打」，施打人數比往年增近1.7倍；疾管科長余燦華表示，今年流感疫苗採購較去年增加1.5萬劑，共達71.5萬劑，約占北市人口涵蓋率27%，六都第一。

余燦華說，今年疫情關係，接種人數遠超過預期，去年把各類對象三階段分流，今年中央各類對象同步開打，確實造成大困擾。

北市衛生局共有314家合約醫院、診所，余燦華表示，今年醫院採總量管制，醫學中心每日300劑、區域醫院200劑、地區診所100劑、聯合醫院院外門診100劑、基層醫療院所100劑；社區部分，衛生局在里辦公室、里民活動中心設站，各站會提報預估接種量，若提報劑量沒打完，仍會提供預估劑量，若超過劑量，也會如數提供，彈性調整配發量；校園方面，事前已請教育局協助調查，若學生填具「同意」，就一定能打到。

余燦華說，社區、校園、醫療院所是接種三大族群，目前中央已配貨46萬劑，後續會配發下來，一配發就會分派下去，目前已有30萬人接種，公費疫苗一定會用完，自費疫苗部分，若民眾沒打到，可去民間診所自費施打。

阮昭雄追問，自費疫苗夠不夠？余燦華表示，這是自費市場，經媒體皆露，今年自費市場已有110萬多劑在市場鋪貨，北市醫療院所密度最高，民眾接種自費疫苗機會也最高。

余燦華也提到，疫情期間民眾勤洗手、戴口罩，類流感重症、流感者人數大幅下降，呼籲民眾仍要維持這項習慣。

北市流感疫苗合約醫療院所相關資訊，可查詢北市衛生局網站（首頁/主題專區/疾病防治/流感疫苗/接種對象及地點 ）。若有防疫相關問題，可撥打衛生局預防接種專線(02)2375-4341，或台北市民當家熱線1999，也可洽詢12區健康服務中心。

流感疫苗 衛生局 北市

延伸閱讀

台東縣衛生局疫苗限量施打做好管控

接種站喊卡里長難為 衛生局：確保高風險族群優先

桃園市啟動流感疫苗配額調控 部分社區接種站喊卡

南投縣施打公費流感疫苗規則不變 不跟進中彰限縮對象

相關新聞

南海熱低今有機會成颱 東北風整周襲宜蘭已發大雨特報

受到東北風影響，北部、東半部整周濕涼，中央氣象局稍早已針對宜蘭發布大雨特報。對於南海熱帶性低氣壓是否有機會成颱，氣象局說...

中南部空品擴散條件不佳 午後臭氧濃度易上升恐亮橘燈

根據環保署空氣品質預報及監測資料顯示，受東北風吹拂及東亞附近臭氧背景值偏高，持續有少量境外臭氧吹向台灣，中南部地區因位於...

專人包車接送 說走就走的北海岸、宜蘭散策旅行

「樂成就、旅萬怡、FUN驚喜」，除了位處四鐵共構，具便捷交通優勢外，體驗「台北六福萬怡酒店」處處帶來感官享受。如藝廊般的空間視覺，頂級舒適的住房品質，多元精緻的中西美饌，而整體服務人員展現歡樂的活力樣貌更令人印象深刻，現在又新推出小旅行，貼心帶您輕鬆出遊領略台灣之美。

初秋北投暖心饗宴 品嘗張學良少帥的百歲養生美饌

白露過後，秋分將至，位於北投的少帥禪園，地勢較高，從園區俯瞰北投區域以及遠方山脈，明顯地可感受到秋天氣息，順著時令的遞嬗，少帥禪園的漢卿美饌餐廳亦推出了秋季菜單，精緻的日式創意料理，與園區內的秋楓黑瓦相呼應，濃厚的日本風情近在眼前。

還擔心沒自來水可用？伏流水成為救急調度的天然水庫

因缺雨造成水情吃緊，經濟部宣布從昨天（14日）起，桃園、新竹、苗栗、台中地區調整為減壓供水的黃燈，彰化縣因為水源不足，主...

38歲熟女頭暈吐以為長腦瘤 竟是眼鏡度數配錯惹禍

38歲陳小姐，起床總感到頭暈、想吐，起初誤以為長腦瘤，而急忙至神經內科就醫，醫師檢查確認腦部沒問題，推測患者有可能是青光...

安排國內賞櫻 武陵農場提早公告明年櫻花季疏運管制期

因疫情國人無法出國，為方便遊客及早規畫明年國內賞櫻遊程，台中武陵農場今日公告明年櫻花季疏運管制時程，自明年2月12日至2...

長榮防疫新措施！調整登機順序省時20% 疫情後繼續用

因應各國邊境逐漸有條件式的開放，全球經貿商旅人士搭機需求增加，長榮航空說，除了持續優化各項防疫措施外，即日起將調整所有航...

疫苗爆打潮！北市估公費疫苗10月底用罄

公費流感疫苗10月5日開打，全國民眾爭相接種，不少院所傳出「供不應求」。北市議會今進行衛生局工作報告，議員關心疫苗數量是...

台東縣衛生局疫苗限量施打做好管控

民眾施打公費流感疫苗接種踴躍，部分縣市傳出疫苗供不應求，要求中央加速調配，台東縣衛生局因應疫苗不足問題，採取限量施打措施...

花蓮婦人腹部劇痛 手術摘除臉盆大卵巢瘤

花蓮門諾醫院近來有兩名婦人就醫，診斷出卵巢瘤，一個18公分大，已經手術摘除，另一個也有約20公分大小待切除。婦產科醫師吳...

防疫期間入院免仰賴人力 北醫附醫研發零接觸防疫機

醫院在疫情期間如何「零接觸」避免傳染機率？台北醫學大學附設醫院與科技業合作，研發「零接觸式防疫設備」，量測體溫、確認旅遊...

熱門新聞

今天起水星逆行！4星座工作上影響最大 金牛小心破財

獨／游出欄翻越舍邊 北市動物園母食蟻獸揹著寶寶逃跑了

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

最後機會 10/16大樂透中秋加開最後一期23組100萬元

又有颱風將生成！彭啟明：有機會為台灣帶來水氣

誰是北市動物園逃脫冠軍？長鬃山羊外出一周就回來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。