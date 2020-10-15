疫苗爆打潮！北市估公費疫苗10月底用罄

公費流感疫苗10月5日開打，全國民眾爭相接種，不少院所傳出「供不應求」。北市議會今進行衛生局工作報告，議員關心疫苗數量是否充足？北市衛生局表示，北市71.5萬劑公費疫苗，預估10月底將用罄，有在社區、學校預約登記者，都能打到疫苗。

議員阮昭雄質詢問，民眾打流感疫苗，第一線施打狀況如何。衛生局長黃世傑表示，今年出現「爆打」，施打人數比往年增近1.7倍；疾管科長余燦華表示，今年流感疫苗採購較去年增加1.5萬劑，共達71.5萬劑，約占北市人口涵蓋率27%，六都第一。

余燦華說，今年疫情關係，接種人數遠超過預期，去年把各類對象三階段分流，今年中央各類對象同步開打，確實造成大困擾。

北市衛生局共有314家合約醫院、診所，余燦華表示，今年醫院採總量管制，醫學中心每日300劑、區域醫院200劑、地區診所100劑、聯合醫院院外門診100劑、基層醫療院所100劑；社區部分，衛生局在里辦公室、里民活動中心設站，各站會提報預估接種量，若提報劑量沒打完，仍會提供預估劑量，若超過劑量，也會如數提供，彈性調整配發量；校園方面，事前已請教育局協助調查，若學生填具「同意」，就一定能打到。

余燦華說，社區、校園、醫療院所是接種三大族群，目前中央已配貨46萬劑，後續會配發下來，一配發就會分派下去，目前已有30萬人接種，公費疫苗一定會用完，自費疫苗部分，若民眾沒打到，可去民間診所自費施打。

阮昭雄追問，自費疫苗夠不夠？余燦華表示，這是自費市場，經媒體皆露，今年自費市場已有110萬多劑在市場鋪貨，北市醫療院所密度最高，民眾接種自費疫苗機會也最高。

余燦華也提到，疫情期間民眾勤洗手、戴口罩，類流感重症、流感者人數大幅下降，呼籲民眾仍要維持這項習慣。

北市流感疫苗合約醫療院所相關資訊，可查詢北市衛生局網站（首頁/主題專區/疾病防治/流感疫苗/接種對象及地點 ）。若有防疫相關問題，可撥打衛生局預防接種專線(02)2375-4341，或台北市民當家熱線1999，也可洽詢12區健康服務中心。